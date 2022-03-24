Los créditos bancarios son una estrategia comercial creada para generar circulación de dinero en las economías del mundo. Los otorgan los bancos e instituciones financieras, quienes a través de la figura de préstamos consiguen producir un aumento en los consumos en todas las industrias de un país. Son estos créditos los que van construyendo nuestro historial crediticio. En el caso de México, según datos oficiales del Banco de México, la tasa de interés para un crédito bancario se fijó en un 4.75%, siendo una de las más bajas de todo el continente americano. Para ayudarte a conocer un poco más sobre este tema, en este artículo te hablaremos de cómo obtener un buen historial crediticio, que te permitirá ser un candidato apto para solicitar una financiación ante un ente bancario. Igualmente, te recomendamos revisar tu historial crediticio por internet y así sabrás cómo están tus finanzas personales y movimientos bancarios.

¿Qué se entiende por historial crediticio?

Para entrar en materia, vamos a iniciar con una serie de conceptos básicos que aclaran muchas interrogantes que suelen aparecer a la hora de buscar cualquier tipo de financiamiento en desarrollos inmobiliarios en México al comprar vivienda o iniciar un negocio. El historial crediticio está compuesto por referencias emitidas por sociedades de información crediticia donde se detalla el rendimiento de cada uno de los créditos financieros. Piensa que es tu carta de presentación con la que te acercas a cada entidad bancaria al momento de solicitar un préstamo. A través de pagos mínimos y consumos, logras crear un historial, y con él, podrás solicitar créditos bancarios y financiación para comprar bienes y servicios que te darán una vida más confortable. Algunos de los créditos más solicitados son los de tipo inmobiliario. Así, por ejemplo, cuando buscamos oportunidades de casas en venta en CDMX, es importante que contemos con un historial crediticio que pueda avisarnos cuáles son nuestras probabilidades de éxito a la hora de solicitar un crédito. Es bueno que sepas que lograr un historial crediticio apropiado no es de la noche a la mañana. Este es un esquema que toma su tiempo y demanda de una planificación general de los gastos para que puedas alcanzar puntualidad y el término de pagador responsable. El tiempo aproximado requerido es, al menos, entre seis meses y un año para generar un buen reporte en el manejo de tus cuentas y pagos, para que tu historial califique para un crédito bancario.

Beneficios del historial crediticio

Como este tema es complejo y de mucha relevancia, te mostraremos los beneficios que puedes tener con un historial crediticio apropiado y así puedas recibir las mejores recomendaciones, en especial si estás por invertir en el sector de Bienes y Raíces:

Disminuye el tiempo y los trámites para solicitar préstamos bancarios, ya que de no tener buenos registros, podría tomarte más tiempo.

Da la información necesaria a las entidades como el Buró de Crédito para generar una buena calificación al momento de solicitar tu historial crediticio.

Aumenta las probabilidades de ser un excelente candidato para la solicitud de créditos.

Podrás acceder a productos financieros de mayor connotación monetaria.

Genera confianza y aporta claridad de cómo son tus finanzas y el comportamiento de tus ingresos mensuales y anuales.

Ventajas de contar con un buen historial crediticio

Contar con un historial crediticio adecuado te brinda muchas ventajas, tanto en el manejo cotidiano de tus finanzas, como a la hora de solicitar productos crediticios de mayor nivel económico. Un crédito inmobiliario, además de ayudarte a optar por una casa, también te dará más oportunidades de alcanzar tus objetivos y futuros proyectos. Esto se debe a que este tipo de producto financiero genera confianza en los bancos, ya que estas adquiriendo un bien que se revaloriza en el tiempo y que contribuye en elevar tu calidad de vida. Para estos casos, es recomendable probar un simulador de crédito, y así saber cuáles son los parámetros de los créditos a los que puedes optar, y bajo qué características.

¿Qué instituciones bancarias toman en cuenta el historial crediticio?

En México existen algunas instituciones encargadas de agilizar y aportar información de tu historial crediticio conocidas como las sociedades de información crediticia; se dividen en dos grupos: el Círculo de Crédito y el Buró de Crédito. Son entidades privadas que manejan información confidencial de tus datos de cuentas pagadas como la telefonía celular, tus compromisos de pagos adelantados o atrasados, los servicios de luz, la televisión de paga, etc Estas instituciones proporcionan a las entidades bancarias todos los datos requeridos de tus comportamientos de pagos y compromisos para que los bancos conozcan qué clase de cliente eres, y qué proceder tienes con las obligaciones que adquieres. Además, una vez al año podrás solicitar un reporte de crédito especial sin ningún costo, para verificar que estén actualizados los datos y saber quién ha solicitado alguno de tus datos. Además, al identificar cuáles son tus movimientos, puedes evitar la violación de tus datos y el robo de identidad. Si necesitas saber de alguna información emitida por el gobierno mexicano respecto al tema, puedes acceder a la página del gob.mx. En caso que tengas algún problema con tu historial crediticio, la Condusef podría ayudarte. Esta es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. Funciona desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y trabaja en la protección del usuario cuando existen retrasos en los pagos, siendo una institución mediadora entre las partes involucradas. 5 Consejos para tener y mantener un buen historial crediticio Es ideal tener varias consideraciones al momento de tomar decisiones con respecto a tus finanzas. Aprender sobre educación financiera te ayudará a tener conocimientos base en este tema tan importante; además, al involucrar a la familia, es más fácil coordinar los gastos. Siempre será vital revisar tu historial crediticio con detalle pues tu familia también podría verse afectada si tienen proyectos juntos. A continuación, te daremos algunos consejos prácticos para que puedas lograr acceder a tu crédito deseado.

Adquiere una tarjeta de crédito

Esta acción te permitirá hacer compras, así tu historial crediticio tendrá más movimientos que analizar por parte de las sociedades. Te recomendamos que revises las tasas de interés de cada tarjeta o crédito que utilices para saber cuál es el que mejor se acomoda a tus planes. Estando al pendiente de tus compras y adeudos, puedes tener un mayor control de gastos, así serás solvente respecto a tus deudas.

Ten más de una tarjeta de crédito

Te recomendamos utilizar, por lo menos, una tarjeta de crédito. El uso de esta te generará movimientos para empezar a construir tu historial crediticio. Tus tarjetas de crédito se convertirán a mediano o a largo plazo en una alternativa necesaria para alcanzar tus proyectos. Es recomendable hacer un uso adecuado de ellas sin exceder tu capacidad de pago para no generar un buen historial crediticio. Te presentamos algunas tarjetas de crédito reconocidas en el mercado mexicano: Platinum BBVA, Platinum Citibanamex, Platinum Banorte, Enlace Médico Inbursa, Interjet- Inbursa Platinum o Light Santander. Solicita asesoría sobre el límite de crédito de cada una para que puedas elegir la que te brinde más beneficios.

Abre una cuenta bancaria

Las cuentas bancarias son uno de los primeros registros que considera el sistema al momento de revisar tus movimientos. Aquí pueden revisar todas tus compras y todos tus pagos, y, si estás al día, será una gran aliada para tu historial crediticio. Las entidades financieras concentran sus primeras búsquedas en este producto financiero, pues a partir de esta se puede rastrear tu historial de pagos, algo que es útil para ti en caso que hayas hecho un depósito a algunas de tus obligaciones y por algún error no se haya recibido.

Contrata servicios a tu nombre

Al adquirir servicios, demostrarás tu contribución al sistema financiero del país. Servicios como telefonía celular, televisión de paga, línea blanca para tu hogar, pagos de renta entre otros, son algunos de estos. Entre más adquieras y los pagues a tiempo, mejor será para tu historial crediticio.

Conoce tu capacidad de pago

Posiblemente, la recomendación más importante que podemos darte es que estés al día con los compromisos de pagos y adeudos pendientes. Las entidades bancarias toman mucho tiempo y recursos en comprobar cómo las personas atienden los compromisos de pagos adquiridos por deudas bancarias. Para el sistema, cualquier pago cuenta. Cada modalidad de crédito tiene parámetros diferentes, lo que te permite adquirir varios sin comprometer tus finanzas. Recuerda siempre pagar todas las obligaciones que tengas a la fecha, así sea con el pago mínimo, así evitas afectar tu buena calificación y cualquier recargo adicional por pago tardío. Al tener capacidad de pago, será más fácil demostrar que puedes optar por créditos que si vas a pagar, especialmente los hipotecarios, además genera confianza en los agentes bancarios para que sea más sencillo el proceso. Teniendo capacidad de pago será más fácil demostrar que puedes optar por créditos, especialmente los hipotecarios, y generar confianza en los agentes bancarios para que sea más sencillo el proceso.

¿La calificación crediticia te da acceso a créditos hipotecarios?

Definitivamente sí, la vivienda y los negocios son algunos de los motivos principales por los que las personas solicitan préstamos hipotecarios, debido a que los costos de estos son bastante elevados. Además estás son de los primeros objetivos que las personas suelen proponerse. Si estás planificando comprar una propiedad, invertir en bienes y raíces, conseguir la casa que cumple con tus necesidades, aumentar tus activos o rentar una propiedad, te recomendamos revisar en detalle los mejores sitios web especializados en el área inmobiliaria. Sus múltiples productos cumplen con los altos estándares de calidad; puedes comprar y adquirir sus propiedades a través de créditos hipotecarios, sea para vivir de manera permanente o para tus negocios. Si dispones de una propiedad en la Ciudad de México o en cualquier parte del país, puedes rentarla en larga o corta estancia. Esta es una gran oportunidad de obtener dividendos y aumentar tus ingresos de tu patrimonio. Te invitamos a que tomes estas recomendaciones y revises tu historial crediticio con detenimiento. Si has considerado la posibilidad de invertir en el sector inmobiliario, saber cómo está tu estado financiero es el primer paso. ¿Cómo puedo comprar casa nueva con un crédito hipotecario? Tener un historial crediticio en buen estado es casi tan importante como tener al mejor aliado para adquirir tu nueva casa. Cuando adquieres un crédito hipotecario, debes tener el mejor motivo para invertirlo. Adquirir vivienda va más allá de comprar un inmueble, debes tener en cuenta varios factores como la ubicación, el precio y las mejores condiciones de vida que te ofrece cada una de tus opciones. Además, lo ideal es tener claro desde el comienzo cuál es el objetivo de tu nuevo patrimonio. En Ciudad de México encuentras varias plataformas que te ayudarán a encontrar la casa de tus sueños para que tu inversión valga la pena. Algunas empresas reconocidas a nivel regional como La Haus, Mitula o Nestoria, mientras que otras trabajan a nivel local como Inmobiliaria Vloc, TrueHome o Casa y Terrenos. Por medio de estas Proptech e inmobiliarias, podrás ahorrar tiempo y dinero mientras recibes atención personalizada a un solo click de distancia al momento de comprar tu casa nueva. Sea la plataforma que elijas, solo recuerda tener criterios de búsqueda claros, lo que facilitará el proceso para ambas partes.