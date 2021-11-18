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Con esta alternativa los centros laborales reportaron ahorros en tiempo y recursos, por lo que se quedará como una opción para los trabajadores La pandemia de Covid-19 obligó a las autoridades a implementar esquemas de atención a la población con el menor riesgo de contagio. En el caso del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) la respuesta fue la conciliación remota entre patrones y trabajadores. Para el director general del CFCRL, Alfredo Domínguez Marrufo, este nuevo modelo funcionó porque es sencillo, rápido, transparente y, sobretodo, cierra las puertas de la corrupción, por lo que ahora será permanente. El nuevo modelo de justicia laboral se basa en gran medida en la conciliación de los casos, así como en reducir los juicios laborales, los cuales llegaban a durar hasta cuatro años. Con este mecanismo el plazo es no mayor a ocho meses, mientras que la etapa de conciliación no puede exceder a más de 45 días y los juicios laborales deben lograr una sentencia en menos de seis meses. Ahora, la conciliación individual vía remota será una alternativa para cualquier trabajador perteneciente a una de las 21 entidades en donde ya funciona este nuevo modelo.

Resultados y ahorros

Como menciona El Economista, las audiencias virtuales comenzaron en el Estado de México, posteriormente se replicaron en las ocho entidades que integraron la primera etapa de implementación. Según la Secretaría del Trabajo, hasta septiembre de este año, el 70% de los asuntos laborales, tanto federales como locales, se resolvieron en un periodo de 15 a 45 días a través de la conciliación, por su parte, los Tribunales Laborales han resuelto demandas en máximo 4 meses. Hasta octubre se alcanzaron 736 convenios entre trabajadores y patrones como resultado del mecanismo a distancia, con un costo promedio de 160 pesos por asunto. En contraste, la conciliación individual llega a costar hasta mil 250 pesos por expediente, por este tema, menciona el CFCRL, los procesos remotos representaron en conjunto un ahorro de hasta 802,240 pesos, representando un 87% menos que la inversión requerida si se realizara de manera presencial. Esto debido a que los trabajadores solo deben de ingresar al sitio del Sistema Nacional de Conciliación Laboral (Sinacol), en el cual se privilegian los documentos electrónicos en comparación con el proceso presencial, en donde se deben de realizar gastos por impresión de expedientes físicos y por el traslado a las oficinas.

Cómo realizar la conciliación virtual

Los pasos para iniciar una conciliación remota son los siguientes:

Solicitar la conciliación individual en el sitio del Centro Laboral. El Sinacol emite un acuse junto con una liga de conexión, buzón electrónico en el que recibirás notificaciones, así como un número telefónico para confirmar la solicitud. Después de esto tendrás una videoconferencia con un orientador para conocer más detalles del proceso. Se emitirá un citatorio en un plazo de mínimo cinco días hábiles previos a realizar la audiencia Después de esta, el funcionario conciliador realizará pruebas con ambas partes para identificar la calidad del audio y video. Cuando todo esté en orden, se realizará la audiencia, esta será grabada por el CFCRL. (Cabe mencionar que tanto patrones como trabajadores tienen prohibido grabar la audiencia, tomar fotos o video, así como difundir el material por medios escritos o electrónicos) En el caso de que se presenten fallas técnicas o una situación extraordinaria, se establecerán medidas necesarias para continuar la audiencia o ser reprogramada Una vez llegando a un acuerdo, el funcionario conciliador entregará una copia certificada del convenio a cada una de las partes interesadas

Así como de manera presencial, durante el desarrollo de la conciliación, los trabajadores pueden estar acompañados de un abogado o procurador, sin embargo, estos no pueden fungir como representantes, puesto que se trata de una audiencia de conciliación, no de un juicio. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Conciliacion-laboral-via-remota-sera-opcion-permanente-preven-ahorros-de-hasta-87-20211116-0101.html https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/La-nueva-justicia-laboral-funciona-y-le-cerro-el-paso-al-coyotaje-Dominguez-Marrufo-20211102-0055.html

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