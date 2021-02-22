La disposición se eliminó en el Primer Anteproyecto de Primera de la Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. El 17 de febrero, el Servicio de Administración Tribut...

La disposición se eliminó en el Primer Anteproyecto de Primera de la Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. El 17 de febrero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su sitio oficial el Primer Anteproyecto de Primera de la Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. Un cambio importante tiene que ver con el uso de datos biométricos. En la RMF 2020, la regla establecía que el SAT podría usar los datos biométricos que tiene en su poder, para ofrecer un servicio de verificación de identidad. Como parte del proceso de acreditación de identidad, en la entrega del certificado de firma electrónica avanzada, el SAT recaba la información biométrica de las personas: huellas dactilares, iris y rostro. Estos elementos son biológicamente intransferibles y permiten, a través de la comparación, dar certeza de la identidad. En la práctica, el SAT estaría otorgando el servicio de verificación de la identidad de los usuarios emitiendo una respuesta binaria (si/no) ante la validación de identidad biométrica requerida por el solicitante.

La medida no fue bien recibida

Como señala Fiscalia, este uso de datos biométricos generó mucha controversia. El problema principal es que si había una brecha en la seguridad, más de 100 millones de huellas dactilares, 20 millones de iris y 15 millones de rostros en las bases de datos del SAT podrían estar en peligro. Por esto, llama la atención que en el Primer Anteproyecto de Primera de la Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 se modifique la regla 2.2.11 que establecía todo sobre el uso de estos datos. En la nueva versión, se eliminaron las referencias al servicio de verificación de identidad biométrica. Esta es la regla 2.2.11 de la última versión:

2.2.11. Verificación y autenticación de e.firma Para los efectos del artículo 17-F, segundo párrafo del CFF, el SAT prestará gratuitamente el servicio de verificación y autentificación de los certificados de firmas electrónicas avanzadas a los contribuyentes que determinen el uso de la e.firma como medio de autentificación o firmado de documentos digitales, siempre que presenten la información y documentación señalada en la ficha de trámite 256/CFF “Solicitud de acceso al servicio público de consulta de verificación y autenticación de e.firma”, contenida en el Anexo 1-A. El servicio de verificación y autentificación de los certificados de firmas electrónicas avanzadas que prestará el SAT consistirá en permitir a los contribuyentes mencionados en el párrafo anterior el acceso automatizado para la verificación de la validez de los certificados digitales de la e.firma, en el que obtendrán una respuesta positiva o negativa (SI/NO).

Como explica Fiscalia, esto significa que el SAT sí continuará con el proyecto de de servicio de verificación y autenticación de e.firma; sin embargo, no usarán los datos biométricos del contribuyente. Con información de Fiscalia https://www.fiscalia.com/publicaciones/15245

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