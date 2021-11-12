En el último puente del año y en pleno Buen Fin, las sucursales bancarias estarán cerradas por ser día de descanso obligatorio Aunque el Aniversario de la Revolución Mexicana se conmemora el próxim...

En el último puente del año y en pleno Buen Fin, las sucursales bancarias estarán cerradas por ser día de descanso obligatorio Aunque el Aniversario de la Revolución Mexicana se conmemora el próximo 20 de noviembre, este próximo lunes 15 es día feriado, es decir, de descanso obligatorio. El último fin de semana largo del año coincide con el El Buen Fin. Este mega puente comienza este viernes 12 de noviembre para los alumnos de educación básica, según lo marca el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), porque hoy los profesores realizan una descarga administrativa.

Lo que marca la ley

Los trabajadores en México que laborarán este 15 de noviembre deben recibir un salario doble por el día trabajado, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT). “Las y los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”, dice el artículo 75 de la LFT.

¿Y qué pasa con los bancos?

Como menciona la Asociación de Bancos en México (ABM), de acuerdo con el calendario del sector financiero, las sucursales no prestarán servicio a sus usuarios, así lo mencionan en un comunicado. “La Asociación de Bancos de México (ABM) informa que, de acuerdo con la disposición de carácter general de la CNBV que establece los días inhábiles en el sector financiero, publicada en el Diario oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2020, las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público este lunes 15 de noviembre". Conforme a esta información, significa que la actividad bancaria se reanudará a partir del martes 16 de noviembre, en sus horarios regulares. No obstante, se menciona que las instituciones bancarias que ofrecen servicios dentro de tiendas comerciales o supermercados operarán al público este 15 de noviembre con horarios tradicionales, esto sin importar que se trate de un día festivo. “La ABM recuerda a los clientes de la banca que tienen a su disposición más de 56 mil cajeros automáticos y 49 mil corresponsales bancarios, así como la banca digital, la banca electrónica y la banca telefónica, que operan las 24 horas del día, los 365 días del año”, dice el comunicado. Con información de El Universal Puebla y MSN Noticias https://www.eluniversalpuebla.com.mx/economia-y-negocios/el-15-de-noviembre-se-paga-doble-o-triple-mega-puente-de-la-revolucion-mexicana https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/%C2%BFabrir%C3%A1n-los-bancos-el-pr%C3%B3ximo-lunes-15-de-noviembre/ar-AAQDclx

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