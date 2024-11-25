Los datos personales consisten en cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión d...

Los datos personales consisten en cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) imdicó que se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, mismos datos que se enumeran en el Artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En un texto publicado en la edición de noviembre-diciembre de 2024 de la revista Prodecontigo, la Prodecon explicó que nuestros datos personales los proporcionamos en diferentes momentos de la vida cotidiana:

Al abrir una cuenta bancaria,

En la inscripción a algún servicio en línea,

Al registrarnos en alguna red social o en algún club deportivo.

De igual manera, los datos fiscales son considerados de carácter confidencial y deben ser protegidos, especialmente los que corresponden al nombre, CURP, domicilio, regímenes fiscales, ingresos, deducciones, retenciones, donativos, y cotizaciones a la seguridad social y al fondo de vivienda, entre otros.

Sin embargo, Prodecon tiene identificadas diversas problemáticas relacionadas con terceras personas que presumiblemente hacen uso indebido de dichos datos, entre las que se encuentran las siguientes:

Inscripciones indebidas o no reconocidas ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) a nombre de las personas contribuyentes, por operaciones no reconocidas.

Declaraciones y solicitudes de devolución presentadas por un tercero (sin autorización o conocimiento de la persona contribuyente titular de dicha declaración).

Determinación de adeudos por devoluciones indebidas.

Altas de registro patronales y/o de personas trabajadoras sin existir relación laboral alguna.

Puedes ver la edición de noviembre-diciembre de 2024 de la revista Prodecontigo de la Prodecon aquí / Fecha de publicación: noviembre de 2024.