Algunos especialistas aseguran que litigio entre el SAT y las aseguradoras por el IVA de pago de siniestros es inevitable. Parece que las aseguradoras de la Asociación Mexicana de Instituciones de ...

Algunos especialistas aseguran que litigio entre el SAT y las aseguradoras por el IVA de pago de siniestros es inevitable. Parece que las aseguradoras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) están preparándose para entrar en litigios con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Qué dice el SAT?

En su columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero, el periodista Darío Celis argumenta que se avecina una batalla legal. Al parecer, se debe a que bajo el mando de Raquel Buenrostro, el SAT busca que el impuesto al valor agregado (IVA) no sea trasladable en siniestros con indemnización y en los que se repara el bien. Según el SAT, el IVA en estos casos está exento dentro de la Ley del IVA.

De acuerdo con Celis, aunque esta nueva disposición no ha entrado en vigor, el SAT ya inició los procesos de requerimientos a aseguradoras. Además, como iniciaron por el ejercicio de 2015, la nueva medida de Buenrostro sería retroactiva.

Celis también argumenta que la medida representaría un gran golpe financiero para el sector. Con esto, se perdería parte de la inversión extranjera de estas empresas.

¿Qué dicen las aseguradoras?

Por su parte, la AMIS quiere entablar un diálogo con Buenrostro y Arturo Herrera, secretario de Hacienda, y Carlos Noriega, titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de Hacienda. La Asociación envió un documento al SAT en el que defienden la acreditación del IVA en pago de siniestros cuando se repone o repara el bien dañado.

La AMIS también dice que el criterio que se usa actualmente fue aceptado por el SAT bajo el mando de Aristóteles Núñez y de Osvaldo Santín.

Si no se puede llegar a un acuerdo, la AMIS seguirá el proceso con litigios. Esto podría aumentar el precio de las pólizas para los asegurados en el largo plazo, de acuerdo con Celis.

Con información de El Financiero.

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