En 2020, se registró un aumento de 1 millón 552 mil contribuyentes de personas físicas no asalariadas.

En 2020, se registró un aumento de 1 millón 552 mil contribuyentes de personas físicas no asalariadas.

Durante el año pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) consiguió buenos resultados en el número de contribuyentes en el padrón de contribuyentes activos.

En total, se registraron 79 millones, 756 mil contribuyentes. Esto representa un aumento de 3% respecto al cierre de 2019; es decir, un incremento de 2 millones 313 mil contribuyentes en total.

Este fue el crecimiento de cada rubro en el año:

Personas morales: 64 mil contribuyentes nuevos; es decir, un aumento de 3% para un total de 2 millones 208 mil 934.

Asalariados: 696 mil contribuyentes nuevos; es decir, un aumento de 1.5% para un total de 46 millones 270 mil.

Personas físicas no asalariadas: 1 millón 552 mil contribuyentes; es decir, un aumento de 5.2% para un total de 31 millones 277.

Como podemos ver, las personas físicas no asalariadas fueron responsables por una gran parte de este aumento. En este rubro se encuentran los que obtienen ingresos por servicios profesionales independientemente de empresas o dependencias del gobierno. En cambio, durante el año pasado, los asalariados tuvieron un menor aumento debido a los despidos ocasionados por la pandemia.

Programa piloto del IMSS

Hablando de trabajadores independientes, recientemente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó en el DOF el acuerdo para un programa piloto que permitirá a trabajadores independientes incorporarse al Régimen Obligatorio del Seguro Social (ROSS).

Con este programa, los trabajadores pueden tener acceso a los seguros de Enfermedad y Maternidad, Riesgos de trabajo, Invalidez, Retiro y Guarderías. Para inscribirse en el programa, solamente hay que entrar en el siguiente enlace y llenar los datos solicitados. Después, se debe introducir el domicilio del particular, los ingresos mensuales del asegurado y el área de trabajo o profesión. Al terminar, recibirás una línea de captura para el pago de las cuotas. Para conocer el costo de la incorporación voluntaria de las personas trabajadoras independientes, el IMSS pone a su disposición un simulador de cuotas, en el que podrán realizar el cálculo del importe por concepto de cuotas obrero patronales. Puedes revisar la calcular en este enlace.

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