Para encontrar empleos de tester realmente actuales y adecuados, es importante elegir plataformas y sitios verificados con ofertas. A continuación, presentamos algunas plataformas populares donde m...

Para encontrar empleos de tester realmente actuales y adecuados, es importante elegir plataformas y sitios verificados con ofertas. A continuación, presentamos algunas plataformas populares donde miles de personas encuentran diariamente el trabajo de sus sueños en diferentes rincones del mundo y trabajan de forma remota para las principales corporaciones y empresas globales.

Remote OK

Aquí puedes revisar miles de ofertas de trabajo remoto, con actualizaciones diarias. Además de las ofertas técnicas, también hay posiciones no técnicas disponibles. Todas las ofertas están verificadas y contienen toda la información necesaria, como salario, ubicación, condiciones de trabajo, beneficios y oportunidades de crecimiento profesional, entre otros. También puedes acceder a estadísticas sobre las ofertas mejor remuneradas del año, comparar salarios y obtener otra información útil.

Remotive

Es una comunidad activa en línea que ofrece no solo un tablón de anuncios, sino también un boletín informativo con contenido útil. Cada oferta de trabajo publicada en esta plataforma ha sido seleccionada y verificada por el equipo de Remotive, lo que significa que no tienes que preocuparte por trabajar con un empleador deshonesto. Además de encontrar trabajo remoto, también hay oportunidades de pasantías en empresas conocidas. Los fundadores de la plataforma practican lo que predican, ya que trabajan de forma remota.

We Work Remotely

Al buscar trabajo, a veces es útil recibir consejos e información de colegas más experimentados. En esta plataforma, tienes la posibilidad de entablar diálogos con otros mientras exploras las ofertas de trabajo. El proceso de búsqueda es cómodo, ya que puedes filtrar las ofertas por ubicación, tipo de trabajo (tiempo completo, contrato, trabajo remoto) y más.

FlexJobs

Durante más de 16 años, empresas sólidas han estado buscando profesionales todos los días en esta plataforma, donde miles de personas encuentran su trabajo soñado. Además de trabajos de prueba, aquí también puedes encontrar ofertas en más de 50 categorías. Las condiciones de trabajo incluyen trabajo remoto, horarios flexibles y oportunidades para mejorar tus habilidades. El sitio también ofrece recursos útiles para el desarrollo personal y la educación, como webinars y otros eventos educativos.

Web3 Jobs

Una característica especial de esta plataforma de trabajo es que solo ofrece empleos en la empresa Web3. Esto significa que solo el fundador de la plataforma selecciona a los especialistas para su equipo. Por lo tanto, tienes la oportunidad de trabajar en un equipo de profesionales de alto nivel y adquirir experiencia valiosa. Si no logras obtener un trabajo aquí, no te preocupes, aprovecha el tiempo con recursos educativos gratuitos en el sitio, así como podcasts y canales de entusiastas.

Jobspresso

Aquí encontrarás ofertas laborales para diversas oportunidades, incluso trabajos remotos en México con horarios de tiempo completo y parcial, trabajos independientes y en plantilla, con contratos e incluso oportunidades de pasantías. Independientemente de tu nivel de experiencia profesional, tienes la oportunidad de probar tus habilidades en un equipo activo de profesionales. Y no solo obtendrás experiencia y habilidades, sino también un buen ingreso.

LinkedIn

Al unirte a esta plataforma, podrás encontrar rápidamente la oferta de trabajo que necesitas, establecer conexiones profesionales, compartir experiencias y adquirir conocimientos para mejorar tu carrera. El sitio es fácil de usar tanto en su versión de escritorio como en la versión móvil. Para recibir las primeras ofertas de trabajo, simplemente regístrate, crea un perfil y asegúrate de completarlo con toda la información necesaria. Indica tu experiencia, habilidades y agrega un portafolio. Pronto recibirás tus primeras reseñas. Para aumentar tu visibilidad, también puedes organizar eventos en línea, publicar tus proyectos y compartir experiencias.

GitHub

Es uno de los servicios web más grandes del mundo, donde puedes participar en el desarrollo y prueba de software en equipo. Aquí tienes la posibilidad de utilizar códigos gratuitos y también conectarte a diferentes tarifas para proyectos individuales.

Estas plataformas te brindarán diversas oportunidades para encontrar empleos de tester, y te permitirán acceder a empleos remotos y oportunidades para desarrollar tus habilidades y conocimientos en un entorno global.