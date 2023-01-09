Los trabajadores tienen derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios, que les corresponden durante el periodo vacacional Desde el 1 de enero de 2023, los trabajadores del sector privado, ...

Los trabajadores tienen derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios, que les corresponden durante el periodo vacacional Desde el 1 de enero de 2023, los trabajadores del sector privado, sin importar su antigüedad, fueron beneficiados por la reforma de “vacaciones dignas”, aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión. Se trata de una reforma con la que se incrementó de 6 a 12 el número de días de vacaciones en México, desde su primer año laborado. De acuerdo con especialistas, es importante considerar las implicaciones que la reforma tendrá, con relación a la prima vacacional.

¿Qué es la prima vacacional?

La prima vacacional es una prestación laboral prevista en los artículos 76 y 80, de la Ley Federal del Trabajo (LFT), donde se establece que las empresas están obligadas a entregar un pago extra a sus trabajadores para que puedan disfrutar los días de vacaciones a los que tienen derecho. Los trabajadores tienen derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios, que les corresponden durante el periodo de vacaciones. Esto lo establece el artículo 80, de la LFT.

¿Cómo queda la prima vacacional con la reforma?

Para calcular la prima de vacaciones hay que saber el salario diario, multiplicarlo por los días de vacaciones y, finalmente, multiplicarlo por 0.25. El resultado es la cantidad que se debe depositar al trabajador. Como ejemplo, expuso que antes de la reforma, cuando el mínimo de vacaciones eran 6 días, si una persona ganaba 6 mil 223.2 pesos (el salario mínimo diario a partir del 1 de enero de 2023 es de 207.44 pesos), la prestación quedaba así: Salario diario: 207.44 pesos x 6 días de vacaciones x 0.25 = 311.16 de prima vacacional. Ahora, con la reforma, con el mismo caso y el mínimo de vacaciones son 12 días: Salario diario: 207.44 pesos x 12 días de vacaciones x 0.25 = 622.32 de prima vacacional. Al igual que las vacaciones, la cantidad de la prima vacacional aumentará con la reforma a la LFT, todo dependerá de los días que tome el trabajador, según sus años de antigüedad. En este contexto, un artículo publicado por Soy Conta señala que el aumento de vacaciones también tendrá implicaciones en el factor de integración del salario base de cotización (SBC).

¿Qué es el factor de integración?

El artículo indica que el factor de integración se usa para calcular el salario diario integrado del trabajador cada año. A su vez, dicho indicador se utiliza como base de cotización para calcular el pago de cuotas obrero patronales del IMSS e Infonavit. Soy Conta explicó que el factor de integración se debe actualizar cuando exista alguna modificación en las prestaciones del empleado, tal como aumento en la prima vacacional o días de vacaciones. Puedes ver la reforma en materia de vacaciones dignas aquí / Fecha de publicación: 27 de diciembre de 2022.