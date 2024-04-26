Mediante un aviso, el Instituto informó sobre las modificaciones a las reglas para la obtención de la constancia El 22 de abril de 2024, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Tra...

Mediante un aviso, el Instituto informó sobre las modificaciones a las reglas para la obtención de la constancia El 22 de abril de 2024, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó un aviso con las modificaciones a las reglas para la obtención de la Constancia de Situación Fiscal (CSF). De acuerdo con Fiscalia, en el aviso emitido por el Infonavit se informa sobre las modificaciones realizadas al Anexo Único del Acuerdo por el cual se establecen las reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en lo que respecta a aportaciones patronales y entero de descuentos. En el texto se indica que estas reglas establecen cómo las personas físicas o morales pueden obtener la CSF.

Nuevas reglas para la obtención de la CSF

Además, entre otras, Fiscalia explicó las siguientes reglas emitidas:

Primera Regla: Uso de la Constancia de Situación Fiscal

Las personas físicas o morales que necesiten demostrar su cumplimiento fiscal para contratar con entidades del gobierno, subcontratar bajo ciertas disposiciones legales, o acceder a subsidios y estímulos ofrecidos por dependencias gubernamentales, deben solicitar y obtener la constancia según las reglas establecidas por Infonavit.

Segunda Regla: Obtención de la Constancia

La CSF se obtiene a través del Portal Empresarial y Portal Institucional del Infonavit, utilizando la firma electrónica avanzada, expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para garantizar la seguridad y autenticidad de la solicitud.

Tercera Regla: Emisión de las constancias

La CSF se emitirá a partir de la información con la que cuenta en los sistemas informáticos del Infonavit y, reflejarán la situación que guardan los solicitantes, informando entre otros sobre:

Adeudos autodeterminados o créditos fiscales determinados por el Infonavit, con sus respectivos accesorios

Adeudos garantizados

Convenios de pago que el solicitante haya celebrado con el Infonavit

Inexistencia de registros patronales asociados al RFC solicitante.

Vigencia

El acuerdo inició su vigencia el 23 de abril de 2024. Puedes ver el acuerdo que publicó el Infonavit aquí / Fecha de publicación: 22 de abril de 2024.