Mediante un acuerdo, el instituto refrendó que las personas mayores de 15 años y menores de 18 que cuenten con una relación laboral son sujetos del régimen obligatorio El 12 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó un acuerdo con el que refrendó que los trabajadores de 15 a 18 años son sujetos de la cobertura más amplia de seguridad social. El acuerdo fue dictado por el Consejo Técnico del IMSS, en la sesión ordinaria del 31 de agosto de 2022, y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Se trata del Acuerdo ACDO.AS2.HCT.310822/230.P.DIR, por el que se refrenda que las personas mayores de 15 años y menores de 18 (personas trabajadoras menores de edad), que presten un servicio remunerado, personal y subordinado, es decir, que cuenten con una relación laboral, son sujetos del régimen obligatorio del Seguro Social, y por tanto gozan de la cobertura más amplia de seguridad social. El acuerdo indica que lo anterior se establece con el propósito de contribuir a la exacta observancia de la Ley del Seguro Social (LSS). Además, se señala que se realizará e impulsará una campaña nacional de información sobre la obligación de incorporar a las personas trabajadoras menores de edad al régimen obligatorio del Seguro Social. Por medio de la campaña, también se difundirá que los trabajadores de 15 a 18 años gozan del derecho a las prestaciones consignadas en los seguros de riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y guarderías y prestaciones sociales El acuerdo entra en vigor el 13 de septiembre de 2022.

Con información de Fiscalia. Puedes ver el acuerdo que publicó el IMSS aquí / Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2022.