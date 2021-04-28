La autoridad explicó las mejoras de la declaración anual 2020, entre las que se encuentra que ahora sólo se prellenan los conceptos deducibles de los CFDI.

La autoridad explicó las mejoras de la declaración anual 2020, entre las que se encuentra que ahora sólo se prellenan los conceptos deducibles de los CFDI.

El 26 de abril, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un tutorial para explicar las mejoras en la aplicación de la declaración anual 2020.

Sólo se prellenan conceptos deducibles

De acuerdo con la autoridad tributaria, una de los ajustes en el sistema se dio en el apartado de deducciones personales. Esto se debe a que ahora sólo se prellenan los conceptos deducibles de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). José García, subadministrador de la Administración Central de Declaraciones y Pagos del SAT, dijo que los conceptos considerados deducibles, en la declaración prellenada, son los que cumplieron en un 100% con los requisitos.

El SAT considera conceptos, no facturas

El funcionario recordó que desde el año pasado, el SAT está considerando conceptos, no facturas. Es decir, si un CFDI tiene conceptos que no son deducibles, no van a estar considerados en las deducciones de la declaración prellenada. Pero los que sí son deducibles aparecerán precargados en el apartado de las deducciones. García indicó que lo anterior es común cuando se compran lentes graduados, que es una opción para poder aplicar como deducción personal. El monto máximo para dicha deducción es de 2 mil 500 pesos, pero muchas veces el contribuyente realiza un gasto superior a ese importe. En este caso, explicó el subadministrador, al agregar este gasto o si está precargado en la declaración, el contribuyente está obligado a especificar que el monto deducible solamente es de 2 mil 500 pesos. Esto se debe a que el sistema de la declaración anual no puede identificar este tipo de conceptos.

El SAT publicará otros tutoriales

En un comunicado, el SAT informó que en los próximos días publicará otros tutoriales, en los que abordará los siguientes temas:

Sueldos y salarios

Plataformas digitales

Actividad empresarial

Arrendamiento

Puedes ver el video que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 26 de abril de 2021.

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