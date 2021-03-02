Se trata de una aplicación o sistema informático web, capaz de conectarse paralelamente con la Intranet PEMEX, para consultar, agregar o modificar ciertas operaciones Los trabajadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la empresa nacional y una de las más importantes que existen en todo el mundo, cuenta con una sofisticada plataforma de Atención Segura de Información, Servicios y Trámites a Empleados o abreviadamente y más conocida como Asiste, dentro de la organización, permite controlar todo el esquema administrativo de los empleados. Se trata de una aplicación o sistema informático web, capaz de conectarse paralelamente con la Intranet PEMEX, para consultar, agregar o modificar ciertas operaciones permitidas tanto por los administradores, así como los propios empleados, mismos que son dados de alta cada vez que ingresan a la empresa. Puedes conocer en mayor profundidad el uso y manejo de Asiste Pemex a través del portal asistepemex.org, en donde existe mucha información sobre las personas que no pueden acceder a la plataforma.

Iniciar sesión en Asiste de Pemex

Existe actualmente un mecanismo de seguridad, implementado en la plataforma, el cual te solicita que ingreses tus claves de acceso, estas corresponden a tu Ficha y Código, estos datos son otorgados a cada uno de los empleados cuando son dados de alta, así que seguramente ya cuentas con ellos, pues bien, lo que tienes que hacer para iniciar sesión es lo siguiente. Accede a la siguiente dirección de Internet https://www.asiste.pemex.com/internet/jsp/acceso/login.jsp, se trata de la página oficial de la plataforma, ahí debes de introducir los datos que te mencionaba líneas más arriba, “Ficha” y “Código”, asegúrate de introducirlos tal como te los dieron, porque con cambiar un carácter por otro, ya no te dejara entrar. Puedes darte cuenta si iniciaste correctamente tu sesión, sí te aparece tu perfil de usuario de Pemex con toda tu información privada, en caso de ser así, simplemente comienza a realizar tus consultas o si deseas realizar algún trámite, ya puedes hacerlo perfectamente, pero si no pudiste acceder, te invito a que sigas leyendo más abajo, los problemas frecuentes que se presentan a los usuarios.

No puedo entrar en Asiste

Es bastante común que se presenten problemas cuando estas tratando de iniciar sesión en asiste.pemex, de los cuales podemos destacar algunos de los que aparecen con mayor frecuencia, mismos que son reportados por los usuarios legítimos del sistema de información. Contraseña incorrecta Es completamente importante que pruebes 2 o 3 veces el inicio de sesión en la plataforma, por el simple hecho de que somos humanos y frecuentemente podemos equivocarnos al teclear nuestro código, por eso es conveniente probar un par de veces más, ya con esto podremos descartar que se trata de un problema con la contraseña de acceso o código de acceso. Error interno del servidor También debemos de señalar que, a día de hoy, el servidor que aloja a la plataforma, falla algunas veces, aunque no con tanta frecuencia, por tal motivo es que, lo que recomendamos cuando esto pasa es que pruebes a acceder a la plataforma en otro horario, los mismos trabajadores y jubilados de Pemex, han hecho hincapié de que es una manera de conseguir acceder. No estas registrado y no cuentas con tu Código y Ficha Si no has sido dado de alta hasta el momento, por parte del departamento encargado de ello (Recursos Humanos), pues será imposible que accedas, pues como es evidente, no tienes tus credenciales de acceso, así que de inmediato acude al departamento en cuestión y solicita tu alta inmediata, para poder comenzar a darle uso a la aplicación web.

Ya puedes usar Pemex Asiste App

Para todos aquellos que están más actualizado y familiarizados con las apps, comentarles que PEMEX se sigue renovando siempre, tal que, desarrollo su propia aplicación para poder realizar prácticamente las mismas tareas que son llevadas a cabo por la plataforma. Cabe señalar que no todas están disponibles todas las funcionalidades aún, están se van incorporando poco a poco, así que debemos de ser un poco pacientes, debido a que siempre una migración es muy compleja y debe de realizarse progresivamente. Así que quiero invitarlos a que descarguen, instalen y prueben la App y nos cuenten que les parece, si deben de mejorar algo o van por buen camino. Ya por último y para concluir, puntualizar que Asiste Pemex es única y exclusiva para personas que laboran en la misma empresa PEMEX, solo ellos pueden utilizarla, usuarios ajenos a ella no pueden y, además, obviamente no tendría ningún sentido querer utilizarla, pero eso sí, las subsidiarias de PEMEX, si son dadas de alta en la plataforma y pueden utilizarla, pues también tienen la necesidad de gestionar los trámites que se llevan a cabo en la corporación.