El déficit fiscal de 2020 es más de 400 mil millones de pesos, el monto más alto de los últimos cinco años. En los primeros once meses de 2020, los ingresos del sector público alcanzaron 4.73 billones de pesos; en cambio, los gastos fueron de 5.14 billones. Así, la diferencia entre el ingreso y el egreso fue mayor a 400 mil millones de pesos, aproximadamente. Ese es el déficit fiscal más alto en los últimos cinco años, de acuerdo con Reforma. En otros países de América Latina y en Estados Unidos, el déficit fiscal también aumentó durante la pandemia. Sin embargo, según señalan algunos especialistas, la diferencia es que, en otros países, los gobiernos invirtieron más en apoyos fiscales, subsidios y otros programas por la crisis sanitaria.

La diferencia con México

En cambio, el enfoque en México ha sido diferente. Esta semana, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que estas estrategias son un lujo que pocas economías pueden darse. De acuerdo con Herrera, otros países afectados por la pandemia aumentaron su deuda hasta en 30% del PIB para otorgar los estímulos. En otros casos, los aumentos de deuda fueron de 10% y 20%. Al final, estas economías pudieron tomar la medida porque sus tasas de interés eran muy bajas o negativas. Esto significa que, en algunos casos, cuando se están endeudando les están pagando intereses. En estos países, la tasa de interés era de entre 0.5% y 1%; además, cuando inició la pandemia, llegaron casi a 0. Aquí, la la tasa de referencia del Banco de México (Banxico) es de 4.25%. Según Herrera, esto implicaría un costo financiero muy alto si el gobierno decidiera endeudarse.

Especialistas piden un cambio fiscal

Como explica Reforma, en 2020 se sumaron tres años consecutivos de balances públicos negativos. En entrevista con el mismo medio, Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, dijo que el gobierno ha ignorado estos malos resultados de los últimos tres años, por lo que tampoco se ha discutido la idea de una reforma fiscal más profunda. De acuerdo con la especialista, con la reforma se podrían aumentar los ingresos y evitar un balance negativo. Además, el contexto de la pandemia actual hace más necesaria una reforma o, por lo menos, una manera de aumentar los ingresos. Por otro lado, Campos explicó que la tolerancia de un balance negativo implica que el gobierno pudo haberse endeudado más para dar apoyos fiscales o al sector salud durante la pandemia. Para Campos, lo peor de este déficit histórico es que no se utilizó para combatir la pandemia, y los problemas derivados de ella siguen afectando a los contribuyentes. Con información de Reforma https://www.reforma.com/llega-deficit-fiscal-a-400-mil-mdp/ar2106084?v=3

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