El SAT hizo cambios en el proceso con datos precargados. Conoce los cambios, requisitos y cómo cumplir con esta obligación fiscal antes del 31 de marzo El Servicio de Administración Tributaria (SAT...

El SAT hizo cambios en el proceso con datos precargados. Conoce los cambios, requisitos y cómo cumplir con esta obligación fiscal antes del 31 de marzo El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado mejoras en la Declaración Anual 2024 para personas morales, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

¿Cuándo se debe presentar la Declaración Anual?

Las empresas registradas como personas morales deben presentar su declaración anual entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025.

Principales cambios y mejoras

El SAT ha implementado mejoras en la precarga de información, permitiendo a los contribuyentes contar con datos más precisos y detallados. Los principales cambios incluyen:

Ingresos: Precarga de ingresos de pagos provisionales efectivamente pagados.

Precarga de ingresos de pagos provisionales efectivamente pagados. Devoluciones, descuentos y bonificaciones: Información extraída de CFDI de ingreso y egreso.

Información extraída de CFDI de ingreso y egreso. Retenciones efectivamente pagadas: ISR sobre sueldos y salarios, honorarios, RESICO y arrendamiento.

ISR sobre sueldos y salarios, honorarios, RESICO y arrendamiento. Nómina: Nómina pagada, PTU, subsidio al empleo y retenciones de ISR.

Nómina pagada, PTU, subsidio al empleo y retenciones de ISR. Remanentes fiscales: Información de pérdidas fiscales, dividendos y pagos al extranjero.

Requisitos para presentar la Declaración Anual

Para cumplir con este trámite de manera correcta, se recomienda:

Contar con una e.firma activa.

activa. Estar al corriente con las declaraciones de pagos provisionales y anuales.

Verificar la información precargada y realizar las correcciones necesarias.

Disponer de servicio de banca electrónica en caso de saldo a cargo.

¿Cómo presentar la declaración?

Los contribuyentes pueden presentar su Declaración Anual 2024 a través del Portal del SAT. Es fundamental revisar la información cargada y validar que los datos sean correctos antes de enviar el formulario. Presenta tu declaración aquí