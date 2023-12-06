Aunque hasta ahora se permitía la convivencia de las versiones 2.0 y 3.0, esta tolerancia concluirá al finalizar el año El Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) advirtió que a partir del 1 de enero, la nueva versión para emitir facturas con complemento Carta Porte se vuelve obligatoria, y los contribuyentes que no la utilicen podrían enfrentar multas, según señaló Roberto Colín, integrante del Colegio. Colín explicó que las multas podrían ascender de 400 a 600 pesos por cada factura no emitida con la versión obligatoria, lo cual podría representar una cantidad relevante, especialmente para aquellos contribuyentes que emiten miles de facturas al mes, una práctica común en el país y sujeta a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Aunque hasta ahora se permitía la convivencia de las versiones 2.0 y 3.0, esta tolerancia concluirá al finalizar el año, según lo indicado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Colín subrayó que es crucial que los contribuyentes obligados actualicen sus sistemas de facturación cuanto antes para evitar las sanciones que entrarán en vigor. El integrante del CCPM señaló que algunos contribuyentes cuentan con sistemas robustos desde donde emiten las facturas, pero otros carecen de la infraestructura necesaria y deben contratar a un proveedor que ofrezca la versión 3.0. Destacó que la transición de una versión a otra implica tiempo debido a la complejidad de los sistemas y a los estándares de seguridad que requieren autorizaciones para realizar modificaciones. No obstante, el SAT otorgó menos de dos meses para llevar a cabo esta transición. Colín detalló que la nueva versión con complemento Carta Porte contiene elementos más desglosados de la operación a facturar, incluyendo unos 185 datos como ruta, tipo de mercancía, datos del operador, domicilio fiscal y valor de la carga, entre otros. A pesar de la complejidad, el experto subrayó que aún se desconoce si el SAT otorgará una prórroga para utilizar exclusivamente la versión 3.0, por lo que instó a los contribuyentes a realizar las modificaciones necesarias en sus sistemas de facturación.