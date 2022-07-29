El IMCP estima que el tiempo de espera para obtener una cita presencial en oficinas del SAT en 2022 puede llegar hasta los seis meses pero usuarios reportan que han esperado hasta un año para realizar trámites presenciales. Los tiempos de espera para obtener una cita con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y poder realizar distintos trámites presenciales se han extendido hasta un año, reportaron contribuyente consultados por este medio. A través de redes sociales, El Contribuyentepreguntó a usuarios cuáles han sido los trámites en los que han tenido que esperar más tiempo para conseguir una cita con el órgano recaudador.

Trámites más afectados por escasez de citas

La obtención de la firma electrónica o e.firma, así como la cancelación e inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y el registro como persona moral o física, fueron algunos de los trámites con tiempos de espera que van desde los dos meses hasta un año. Tal es el caso de un contribuyente que reportó a este medio que tardó un año en obtener una cita en las oficinas del SAT para realizar la cancelación de RFC. Asimismo, otro contribuyente se registró en la fila virtual del SAT desde enero para obtener su e.firma, sin embargo, siete meses después no ha podido concluir dicho trámite presencial por la falta de citas. Recientemente, el órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que existe un rezago estimado de 6 millones de trámites fiscales. En tanto, otro usuario reportó que, desde marzo, se formó en la fila virtual, pero tuvo que pagar a una persona para que monitoreara su cita, a pesar de que todos los trámites del SAT son gratuitos. Sólo así pudo obtener la fecha para realizar la inscripción como persona moral en las oficinas de la dependencia. De acuerdo con El Universal, a través de redes sociales se está denunciando la venta de citas para la realización de trámites en el SAT, que oscilan entre 200 y hasta los 2,000 pesos. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) estima que el tiempo de espera para obtener una cita presencial en oficinas del SAT en 2022 puede llegar hasta los seis meses, lo que puede afectar de gran manera a contribuyentes que requieren agilizar trámites. De acuerdo con el IMCP, el trámite para sacar o renovar la firma electrónica es el más solicitado, ya que es obligatoria para diversos procesos que va desde emitir facturas hasta para la presentación de la declaración anual, en su caso, la declaración complementaria. Otros comentarios que publicaron los usuarios de redes en respuesta a El Contribuyente fueron los siguientes: