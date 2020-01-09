El Inegi determinó que el valor diario de la UMA será de 86.88 pesos diarios para 2020. La unidad de medida y actualización (UMA) es una referencia económica aprobada y usada desde el 27 enero de 2...

El Inegi determinó que el valor diario de la UMA será de 86.88 pesos diarios para 2020. La unidad de medida y actualización (UMA) es una referencia económica aprobada y usada desde el 27 enero de 2016. La UMA fue introducida para sustituir el esquema veces salario mínimo (VSM), con el que se calculaba el pago de obligaciones (como las multas), los créditos del Infonavit y hasta las deducciones personales. La UMA se creó con la finalidad de que un aumento en el salario mínimo de los trabajadores no tuviera un impacto inflacionario tan marcado, pues aumentar éste no sólo incrementaba los sueldos, sino también las obligaciones fiscales. Durante 2016 tuvo el mismo valor que el salario mínimo, por lo que daba igual calcular las obligaciones con la UMA o el esquema VSM. Sin embargo, desde 2017 los valores de la UMA y el salario mínimo son diferentes.

Valor de la UMA en 2020

Para 2020 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) determinó que los valores para este año serán los siguientes:

Diario: 86.88 pesos.

Mensual: 2,641.15 pesos.

Anual: 31,693.80 pesos.

La unidad de medida y actualización es usada para calcular estos conceptos:

Créditos hipotecarios en VSM.

Multas.

Impuestos.

Trámites gubernamentales.

Prestaciones calculadas en VSM.

Este nuevo valor entrará en vigor el 1 de febrero de 2020.

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