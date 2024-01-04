Mientras el SAT busca el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el INE enfrenta la tarea de equilibrar la regulación fiscal con la realidad política Seis de los siete partidos políticos naci...

Mientras el SAT busca el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el INE enfrenta la tarea de equilibrar la regulación fiscal con la realidad política Seis de los siete partidos políticos nacionales registrados en México mantienen deudas significativas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), acumuladas entre 2015 y 2022, sumando un total de 207.8 millones de pesos.

Detalles de las deudas de los partidos políticos

MORENA : A inicios de este año, el partido debía 231 millones 988 mil pesos en impuestos desde 2015. Tras pagos recientes al SAT, incluyendo 38 millones en recargos, su deuda se redujo a 155.9 millones de pesos.

: A inicios de este año, el partido debía 231 millones 988 mil pesos en impuestos desde 2015. Tras pagos recientes al SAT, incluyendo 38 millones en recargos, su deuda se redujo a 155.9 millones de pesos. Partido del Trabajo (PT): Debe al SAT 36.7 millones de pesos por ISR.

(PT): Debe al SAT 36.7 millones de pesos por ISR. Partido de la Revolución Democrática (PRD): Tiene una deuda de 13.3 millones de pesos con el SAT.

(PRD): Tiene una deuda de 13.3 millones de pesos con el SAT. Partido Verde Ecologista de México (PVEM): Adeuda 1 millón de pesos al SAT.

(PVEM): Adeuda 1 millón de pesos al SAT. Movimiento Ciudadano (MC): Su deuda con el SAT asciende a 729 mil pesos.

(MC): Su deuda con el SAT asciende a 729 mil pesos. Partido Acción Nacional (PAN): El partido con la menor deuda, debiendo solo 5 mil pesos.

(PAN): El partido con la menor deuda, debiendo solo 5 mil pesos. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) logró un acuerdo con el SAT, liquidando completamente su deuda.

Advertencias y accciones del INE

En 2020, el Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió a los partidos políticos sobre la necesidad de regularizar sus deudas para 2022. Sin embargo, los partidos no cumplieron con esta indicación. El año pasado, consejeros del INE propusieron imponer multas conforme al reglamento de Fiscalización, que considera las contribuciones por pagar de más de un año como ingresos no reportados, sujetos a sanciones.

Propuesta de multa y prórroga controversial

La Unidad Técnica del INE sugirió una multa de 311.7 millones de pesos para estos seis partidos. No obstante, un bloque liderado por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y apoyado por cinco consejeros más la consejera Carla Humphrey, optó por otorgar una prórroga hasta agosto de 2024, evitando así la imposición de la multa millonaria.