Palacio Nacional decidió no renovar el contrato a la empresa de outsourcing, Decoaro y Supervisión S.A. de C.V., encargada de la limpieza del inmueble. En diciembre, se dio a conocer que Palacio Nacional contrató servicios de limpieza a través de la empresa Decoaro y Supervisión S.A. de C.V., dedicada al outsourcing. A la fecha, la empresa ha recibido más 180 millones de pesos en contratos del gobierno federal por la subcontratación de más de 1,500 empleados. En los últimos dos años, la compañía ha recibido 23 contratos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y de las Secretarías de Turismo (Sectur), Relaciones Exteriores (SRE) y Comunicaciones y Transportes (SCT). El problema es que la compañía ha presentado irregularidades. Por un lado, ha sido denunciada por violaciones laborales. Por el otro, está el problema del domicilio fiscal. La empresa que ha recibido contratos por 185 millones de pesos tiene como domicilio un pequeño departamento en Iztacalco; según los vecinos, ahí nunca ha habido una empresa. El 10 de diciembre, el presidente López Obrador dijo que no sabía sobre esta empresa y su operación. También dijo que la compañía será revisada, y que el gobierno debe dar el ejemplo en temas de subcontratación. De acuerdo a un análisis de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Gobierno federal ha gastado alrededor de 5 mil millones de pesos en la celebración de 50 contratos con empresas de outsourcing, durante 2019 y 2020.

Palacio Nacional ya no renovó el contrato a empresa de outsourcing

Después de que se dio a conocer la noticia, Palacio Nacional decidió ya no renovar los contratos con Decoaro y Supervisión. Sin embargo, según reporta el periódico Reforma, todas las labores de limpieza recaen sobre otra empresa subcontratada, Rapax. De acuerdo con trabajadores de esta empresa, las condiciones no son tan buenas. Una empleada dijo que la compañía solamente paga el salario mínimo y les da 25 minutos para comer. Otro empleado dijo que la empresa los despide y contrata periódicamente para que no generen antigüedad. Además, según Reforma, solamente hay tres empleados de Rapax encargándose de todas las labores que pertenecían a Decoaro, por lo que no es suficiente. Con información de Reforma https://www.reforma.com/dejan-palacio-sin-outsourcing-ni-limpieza/gr/

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