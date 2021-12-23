En el periodo de mayo de 2019 a julio de 2021, cerca de 1.6 millones de micro, pequeñas y medianas empresas cerraron sus puertas definitivamente por la pandemia de Covid-19. De acuerdo con el Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2021 (EDN 2021) el cual fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el periodo de mayo de 2019 a julio de 2021 cerca de 1.6 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) cerraron sus puertas de manera definitiva. En el periodo comprendido de mayo de 2019 a septiembre de 2020 se tenía registro de cerca de un millón de establecimientos desaparecidos que realizaban actividades manufactureras, comerciales y de servicios privados no financieros, esto de acuerdo con el EDN 2020. Sin embrago, el INEGI menciona que "la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19 llevó a los negocios a pausar sus actividades o incluso a cerrar de manera definitiva".

Nacimientos vs muertes

El mismo EDN 2021 menciona que nacieron 1.2 millones mientras que cerraron 1.6 millones, lo que representa que durante octubre de 2020 y julio de 2021 incrementó el número de negocios nacientes mientras la proporción de muertes disminuyó, esto en comparación con el periodo de mayo de 2019 a septiembre de 2020. En pocas palabras, el número de establecimientos a julio de este año es prácticamente el mismo que en septiembre del año pasado. "En el EDN 2021 se observa que la proporción de nacimientos prácticamente se duplicó con respecto a la proporción de nacimientos en el EDN 2020, mientras que la proporción de muertes creció en un factor alrededor del 1.6", menciona el Instituto.

Por sectores y estados

De los 27 meses que integran el periodo de estudio, las muertes de negocios en su mayoría son pertenecientes a servicios privados no financieros, que registraron un 38.16%, le sigue el sector comercial con 29.88% y manufacturas con 25.69%. Por su parte, respecto a establecimientos nacientes, el comercio registró una mayor proporción con 13.75% en 2020 y 27.13% en 2021. Respecto a muerte de establecimientos, Quintana Roo es uno de los estados más impactados por la pandemia en el sector turístico, pues se mantuvo como la entidad con mayor proporción establecimientos que cerraron de manera definitiva con un 31.88% en 2020 y 46.59% en 2021.

El desempleo como consecuencia

Este estudio también menciona que, a nivel nacional, por cada 100 personas trabajando en 2019 aproximadamente 20 personas dejaron de laborar por el cierre de establecimientos en 2020 y cerca de 27 en 2021. También indica que en promedio había 2.45 personas trabajando en establecimientos que cerraron, mientras que en negocios nacientes hay 2.05 personas. En cuanto a entidades, el EDN 2021 menciona que la mayor proporción de personal ocupado que dejó de laborar por cierre de negocios se registró en Quintana Roo con 39.66%; Colima con 32.95% y Tabasco con 31.77%. Mientras que la menor proporción de personal ocupado en los establecimientos que murieron son Oaxaca con 23.38%; Sonora con 21.96% y Coahuila con 19.40%. En contraparte, las entidades que tuvieron la mayor proporción de personal ocupado en los establecimientos nacientes fueron Hidalgo con 27.56%, Tlaxcala con 27.23% y puebla con 26.15%. Mientras que las entidades con menor proporción de personal ocupado en negocios nacientes son Coahuila con 8.57%; Quintana Roo con 8.46% y Nuevo León con 6.65% durante 2021.