La Ley del Trabajo establece regulaciones para el empleo de adolescentes (menores de edad), asegurando que reciban beneficios y protecciones adecuada Asegurar a un trabajador menor de edad en México requiere una estricta adherencia a las leyes laborales que buscan proteger los derechos y la integridad de los menores en el ámbito laboral. De acuerdo con Fiscalia, la Ley Federal del Trabajo (LFT) ofrece a los adolescentes de 15 a 17 años la oportunidad de emplearse de manera formal, con prestaciones, siempre y cuando los lugares de trabajo cumplan con los requisitos establecidos. Los trabajadores menores de edad tienen el derecho a disfrutar de al menos 18 días de vacaciones remuneradas, estar cubiertos por el IMSS, trabajar jornadas de máximo 6 horas diarias, distribuidas en intervalos de tres horas con al menos una hora de descanso. En su texto, Fiscalia explicó que para que los menores puedan incorporarse al mundo laboral, deben haber completado la educación primaria, contar con la autorización de sus padres o el sindicato, además de presentar un certificado médico que certifique su aptitud para el trabajo. Además, señaló que se prohíbe que los menores trabajen en establecimientos no industriales después de las 10:00 pm, en actividades peligrosas o insalubres, y en lugares que vendan bebidas alcohólicas de consumo inmediato, como cantinas y tabernas. Las horas extras, el trabajo en domingos y en días de descanso obligatorio también están vedados. Si estas reglas se incumplen, el empleador debe pagar el doble de lo establecido por horas extras y días no laborables. Los trabajadores menores de edad pueden acceder a otros beneficios de la seguridad social, que incluyen atención médica y hospitalaria en caso de enfermedades o accidentes, incapacidad por accidente laboral, pensión por invalidez y fallecimiento, ahorro para el retiro desde temprana edad, y acceso a actividades deportivas, culturales y servicios de guardería. Para asegurar a un trabajador de entre 15 y 18 años, Fiscalia indicó que el empleador debe seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web del IMSS: www.imss.gob.mx/tramites/imss02009

Proporcionar la información requerida: Ingresar los datos del trabajador y los detalles de la relación laboral.

Cumplir con las obligaciones legales: Garantizar la protección legal de los empleados menores de edad.

En resumen, la Ley del Trabajo establece regulaciones para el empleo de adolescentes (menores de edad), asegurando que reciban beneficios y protecciones adecuadas, y describe el proceso que los empleadores deben seguir para asegurar a trabajadores menores de edad en el IMSS. Fiscalia considera que es necesario registrar al menor en el IMSS y asegurarse de que reciba todas las prestaciones laborales que le corresponden.