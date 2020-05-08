Este 1 de junio entrarán en vigor las reglas del SAT para que las plataformas digitales retengan impuestos. Esto causará que aumenten los precios. El 28 de diciembre, el Servicio de Administración ...

Este 1 de junio entrarán en vigor las reglas del SAT para que las plataformas digitales retengan impuestos. Esto causará que aumenten los precios. El 28 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el primer grupo de reglas administrativas para que las plataformas digitales se registren como retenedores de impuestos. La Secretaría de Hacienda informó a través de un comunicado que las reglas se publicaron en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020. Las plataformas digitales cuentan con un periodo de transición hasta el 1 de junio del 2020 antes de cumplir con las disposiciones legales. Así, las plataformas aplicarán el IVA a los productos o servicios que ofrezcan. Te decimos cómo cambiarán los precios.

Plataformas digitales de streaming

Netflix

Esta semana, la empresa mandó un mail a sus suscriptores anunciando que los precios aumentarán. Actualmente, Netflix ofrece tres planes:

Básico de 129 pesos. Aumentará 8% hasta los 139 pesos.

Estándar de 169 pesos. Aumentará 16%. Quedará en 196 pesos.

Premium de 229 pesos. Aumentará 16% y con el redondeo quedará en 266 pesos.

Amazon Premium

El precio actual es de 99 pesos al mes. Con el aumento del 16%, quedará en 114 pesos, aproximadamente.

Apple TV+

El servicio mensual es de 69 pesos. Con el incremento del 16%, quedará en cerca de 80 pesos.

Spotify

Actualmente, la empresa ofrece cuatro paquetes y todos suben 16%:

Individual de 99 pesos. Subirá a 114 pesos.

Dos cuentas de 129 pesos. Aumentará a 149 pesos.

Familiar de seis cuentas de 149 pesos. Subirá a 172 pesos.

Universitario de 49 pesos. Subirá a 56 pesos.

Amazon Music

Amazon Music ofrece un plan individual y uno familiar, suben el mismo porcentaje de IVA:

El servicio individual pasará de los 99 pesos mensuales a los 114 pesos. El plan anual de 999 pesos pasará a 1,158 pesos.

El plan familiar mensual de 149 pesos pasará a 172. El anual de 1,499 pasará a 1,738 pesos.

Plataformas de transporte

Uber

La empresa dijo que la nueva regulación no producirá aumentos en los precios de los viajes. Según un comunicado, Uber hará el cálculo, retención y pago directamente al SAT del importe de ISR e IVA que le corresponde pagar a todos los socios conductores y socios repartidores.

DiDi

Por el momento, la empresa no ha dicho si habrá un aumento de precios.

Hay que destacar que, como señala Reforma, la mayoría de estos precios es una estimación basada en el aumento del IVA. El precio real final dependerá de cada empresa y del producto.

Con información de Reforma.

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