Descubre cuáles son los días oficiales de descanso en mayo 2025 y cómo afectan en el ámbito laboral, fiscal, financiero y judicial en México Durante los primeros días de mayo se celebran dos fechas...

Descubre cuáles son los días oficiales de descanso en mayo 2025 y cómo afectan en el ámbito laboral, fiscal, financiero y judicial en México Durante los primeros días de mayo se celebran dos fechas importantes en México: el 1 de mayo, Día del Trabajo, y el 5 de mayo, conmemoración de la Batalla de Puebla. En 2025, estas fechas caen en jueves y lunes respectivamente, lo que puede generar confusión sobre su tratamiento oficial como días de descanso. A continuación, se detalla el impacto de estas fechas en distintos ámbitos:

Impacto laboral

Fecha ¿Es descanso obligatorio? Pago al trabajador 1 de mayo Sí Salario normal + salario doble si labora 5 de mayo No Salario normal, salvo pacto contractual

Según el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el 1 de mayo es un día de descanso obligatorio. El 5 de mayo no lo es, salvo que se haya estipulado lo contrario en contrato individual o colectivo.

Tratamiento fiscal

El Artículo 12 del Código Fiscal de la Federación establece que tanto el 1 como el 5 de mayo son días inhábiles. Esto significa que no se consideran dentro de los plazos fiscales (como requerimientos, recursos o avisos). Además, las oficinas del SAT permanecerán cerradas en ambas fechas.

Ámbito judicial y administrativo

Diversas instituciones han declarado estos días como inhábiles:

Institución Días inhábiles en mayo Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) 1, 2 y 5 de mayo Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 1 y 5 de mayo PRODECON 1 y 5 de mayo

Estas fechas no computan en procedimientos administrativos o judiciales en curso.

Sector financiero

Las entidades financieras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cerrarán operaciones el 1 de mayo. El 5 de mayo, en cambio, será un día hábil para este sector.