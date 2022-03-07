La autoridad tributaria aclaró que la resolución no les exime de la responsabilidad que tengan respecto de otras facturas que hayan emitido sin contar con los activos para prestar sus servicios. Un total de 56 contribuyentes ganaron un amparo contra el señalamiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como presuntas empresas factureras, de acuerdo con El Universal. Se trata de varias empresas y personas físicas en diversos estados del país, dedicadas al comercio, consultoría, construcción, contabilidad, servicios de apoyo a negocios y administración entre otros. El SAT ha encontrado 10 mil 932 contribuyentes que simulan operaciones, desde que comenzó a realizar la lista de presuntas empresas factureras y hasta 2021. Dichas empresas, emiten facturas sin actividad económica que respalde sus comprobantes fiscales, lo que a su vez permite deducir impuestos a otras empresas o bien facilitar el lavado de dinero de actividades ilícitas. Según reporta el diario, en el caso de los 56 contribuyentes, el fisco aclaró que la resolución no les exime de la responsabilidad que tengan respecto de otras facturas que hayan emitido sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que ampararon tales comprobantes, por lo cual, se dejan a salvo las facultades de la autoridad fiscal. De acuerdo con La Jornada, entre 2014 y junio de 2019 se había defraudado al fisco con 354 mil 512 millones de pesos, a través de empresas que deducen y facturan operaciones simuladas. En ese momento, junio de 2019, se tenía acreditada la existencia de 8 mil 204 factureras, pero a noviembre de 2021, fue 33.3 por ciento menor.