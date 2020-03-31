Debido a la crisis causada por el covid-19 las ventas de las empresas disminuirán considerablemente, afectando las prestaciones de sus colaboradores. Durante estas semanas, en que se han dejado sen...

Debido a la crisis causada por el covid-19 las ventas de las empresas disminuirán considerablemente, afectando las prestaciones de sus colaboradores. Durante estas semanas, en que se han dejado sentir los efectos de la pandemia del coronavirus, la preocupación de muchos se ha centrado en las afectaciones que pueden sufrir los trabajadores. Debido a lacrisis causada por el covid-19 las ventas de las empresas disminuirán considerablemente, afectando las prestaciones de sus colaboradores. Ignacio Martínez, el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía Y Negocios (LACEN) de la UNAM explicó que la situación económica por la que esta pasando el país nos deja vulnerables, por lo que algunas empresas no tendrán las ventas suficientes para cubrir las prestaciones laborales de sus empleados, lo que podría afectar directamente los bolsillos de los mexicanos. Muchas empresas no podrán otorgar utilidades este año a los trabajadores, ya que sus perdidas serán significativas. Además de que se calcula que más de 2 millones 122 mil 600 comercios se verán afectados.

Las prestaciones que se podrían ver afectadas son:

Utilidades

Vacaciones pagadas

Apoyo en transporte

Comedor

Becas Escolares

Uniformes

Es por esta razón que algunas empresas están solicitando la ayuda del gobierno federal, para que se hagan deducibles las prestaciones laborales al 100%, con la finalidad de proteger al capital humano. En esta coyuntura, es importante que los mexicanos cuidemos nuestro bolsillo evitar cualquier gasto hormiga, llegar a acuerdos con quienes tengamos a alguna obligación crediticia, pero sobre todo cuidar de nuestra salud y la de nuestras familias. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/03/por-fuerza-mayor-podrias-justificar-no-presentar-tu-declaracion-anual-hoy/ Con información de El Universal

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