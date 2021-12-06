El Banco de México mencionó que aunque la reforma de subcontratación ha traído buenos resultados, también puede generar mayores costos para las empresas. De acuerdo con el Banco de México (Banxico)...

El Banco de México mencionó que aunque la reforma de subcontratación ha traído buenos resultados, también puede generar mayores costos para las empresas. De acuerdo con el Banco de México (Banxico) la reforma de subcontratación trajo efectos positivos para los trabajadores también puede traer gastos extras a las empresas, esto por el tema de realizar una evaluación más integral de los efectos a largo plazo. Según con su reporte trimestral de julio-septiembre 2021, este nuevo régimen puede llegar a elevar el costo de gestión de personal, principalmente a empresas grandes y productivas. Sin embargo, Banxico menciona que los beneficios para los trabajadores previamente subcontratados son, en comparación con otros países en los que los empleados reciben salarios menores, “vis-a-vis” en trabajadores no subcontratados.

Ventajas y desventajas del outsourcing

Cabe recordar que la reforma de subcontratación no prohíbe el outsourcing, sino que lo regula, pues aún se pueden seguir tercerizando servicios especializados, no obstante, lo que está prohibido es la subcontratación de personal, esto con el fin de garantizar buenas condiciones laborales para los trabajadores, es por esto que algunas ventajas de esta reforma son:

Mejora las condiciones laborales de los trabajadores

correcto reparto de utilidades con la fuerza laboral

fin de los depósitos masivos de fin de año

recuperación de impuestos evadidos con el modelo se outsourcing

Sin embargo, también trae consigo algunas desventajas como:

Baja en la tasa de empleo

disminución de salarios para cubrir aportes obligatorios

disminución en la flexibilidad en los procesos

No obstante, como menciona Banxico, al reforzar los mecanismos de supervisión y limitar el uso del outsourcing, el nuevo régimen proporcionará una menor elusión de la carga fiscal de las empresas en beneficio de los trabajadores. Además, se espera una recomposición en el empleo permanente y eventual, lo cual generará unas mejores condiciones para la fuerza laboral.

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