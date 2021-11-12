Te traemos una guía con los puntos más importantes para participar en el sorteo fiscal del Buen Fin 2021. El 10 de noviembre inició oficialmente el Buen Fin 2021 que terminará el próximo 16 de novi...

Te traemos una guía con los puntos más importantes para participar en el sorteo fiscal del Buen Fin 2021. El 10 de noviembre inició oficialmente el Buen Fin 2021 que terminará el próximo 16 de noviembre. Además de los descuentos, uno de los mayores atractivos del evento es el sorteo fiscal organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estos son algunos de los puntos más importantes para participar en el sorteo.

1 Requisitos para entrar

Participarán los tarjetahabientes que realicen operaciones de compra mediante tarjetas de crédito o débito emitidas en México por entidades financieras y demás entidades participantes que emitan tarjetas al amparo de un titular de marca cuando se pueda identificar al Tarjetahabiente titular. También participan comercios que cumplan lo siguiente:

En el ejercicio 2020 hayan reportado ingresos acumulables de hasta $5 millones de pesos,.

Deben estar registradas exitosamente en el portal www.elbuenfin.org a más tardar el 9 de noviembre.

Sean receptores de medios de pago electrónicos participantes y durante el periodo del 10 al 16 de noviembre del 2021.

Hayan recibido al menos un consumo mediante esta forma de pago por un monto mínimo de 250 pesos.

Para registrarse al portal, los comercios deben cumplir con algunos requisitos fiscales:

Estar al corriente en las obligaciones fiscales.

Contar con Opinión del cumplimiento positiva (32-D).

Contar con Buzón Tributario habilitado.

2 Los que no participan

De acuerdo con la página oficial del sorteo, estas operaciones no podrán participar:

Las que se generen con tarjetas emitidas en el extranjero.

Las que correspondan a consumos en el extranjero realizadas con tarjetas emitidas en México.

Las que se generen con tarjetas privadas.

Las que se deriven de pre-autorizaciones.

Las correspondientes a cargos recurrentes.

Las que se generen con motivo de cancelaciones.

Los reversos.

Las que se generen con motivo de retiros de efectivo.

Las que se generen con tarjetas de crédito departamentales.

Las que se generen con tarjetas corporativas / empresariales.

Las que se generen con tarjetas digitales o tokenizadas.

Las que se generen con billeteras digitales.

Las que se generen por un importe menor a 250 pesos aún y cuando se realicen en comercios registrados.

3 Los ganadores

El sorteo se llevará a cabo el 10 de diciembre de 2021. Las operaciones ganadoras se darán a conocer a partir del 13 de diciembre a través de estos enlaces www.gob.mx/sorteoelbuenfin y www.sat.gob.mx. Los resultados estarán disponibles hasta el 13 de enero de 2022. Estos son los premios que pueden ganar los tarjetahabientes:

Premios Rango de la compra Monto del premio Valor total 1 A partir de $250.00 pesos en adelante $250,000.00 $250,000.00 60 A partir de $15,000.01 pesos en adelante $20,000.00 $1,200,000.00 200 Entre $10,000.01 pesos y $15,000.00 pesos $15,000.00 $3,000,000.00 900 Entre $9,000.01 pesos y $10,000.00 pesos $10,000.00 $9,000,000.00 1000 Entre $7,500.01 pesos y $9,000.00 pesos $9,000.00 $9,000,000.00 3000 Entre $5,000.01 pesos y $7,500.00 pesos $7,500.00 $22,500,000.00 6,000 Entre $2,500.01 pesos y $5,000.00 pesos $5,000.00 $30,000,000.00 60,000 Entre $1,000.01 pesos y $2,500.00 pesos $2,500.00 $150,000,000.00 100,000 Entre $500.01 pesos y $1,000.00 pesos $1,000.00 $100,000,000.00 150,100 Entre $250.00 pesos y $500.00 pesos $500.00 $75,050,000.00 Hasta un total de 321,261 premios Hasta un total de: $400,000

Y estos son los que pueden ganar los comercios:

Cantidad Rango de la compra Monto del premio Valor total 1 A partir de $250.00 pesos en adelante $260,000.00 $260,000.00 4,987 A partir de $250.00 pesos en adelante $20,000.00 $99,740,000.00 Hasta un total de 4,988 premios Bolsa de hasta un total de: $100,000,000.00

4 Consulta

En este enlace podrás consultar a todas las instituciones bancarias participantes:

En este enlace podrás consultar las empresas y tiendas participantes:

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