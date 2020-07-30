En el primer semestre del año, el SAT recaudó de los grandes contribuyentes tres veces más lo que logró en el mismo periodo de 2019. Entre enero y junio de este año, la Administración General de Gr...

En el primer semestre del año, el SAT recaudó de los grandes contribuyentes tres veces más lo que logró en el mismo periodo de 2019. Entre enero y junio de este año, la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 64 mil millones de pesos en efectivo. Esta cifra récord representa varios logros para el SAT; por ejemplo:

Un aumento de 208% frente a lo recaudado en el mismo periodo de 2019, cuando se recaudaron 20 mil millones de pesos.

También es un aumento de casi cinco veces frente al mismo periodo de 2018, cuando el fisco recaudó 13 mil millones de pesos.

Además, según el SAT, el 94% de lo recaudado se logró por autocorreción; es decir, sin necesidad de pasar a instancias de judicialización.

En este periodo, solamente se recaudaron 3,500 millones de pesos por procesos de judicialización.

https://twitter.com/SATMX/status/1288550462724153349 https://twitter.com/SATMX/status/1288610617016942598 En el primer semestre del año, el número de grandes contribuyentes aumentó 48% frente al mismo periodo de 2019. Así, los contribuyentes en este rubro pasaron de 349 a 518.

También rompen récord en recaudación virtual

Por otro lado, la recaudación virtual también logró un muy buen desempeño. En el semestre, recaudó un total de 56 mil millones de pesos. Esto representa un incremento de 307% frente a los 13 mil millones de pesos del mismo periodo de 2019. https://twitter.com/SATMX/status/1288603992570892288

Como explicó el SAT en Twitter, la recaudación virtual es la cantidad que el contribuyente no podrá utilizar para futuros pagos de impuestos, solicitar devoluciones, realizar compensaciones o aplicar pérdidas fiscales, lo que generará un incremento en la recaudación.

Esto en razón de que se determinaron observaciones del SAT, se eliminaron esas cantidades de la contabilidad del contribuyente que se materializarán en la recaudación futura.

Con información de El Universal y La Razón.

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