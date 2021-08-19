La conductora de origen peruano podría ser buscada por la Interpol en 190 países. Un juez federal ordenó ayer la aprehensión de la conductora peruana Laura Bozzo. Por otro lado, Fiscalía General de la República solicitó a la Oficina de la Policía Internacional (Interpol) girar una ficha roja contra Bozzo; con esto, la conductora será buscada en 190 países. El pasado 11 de agosto el juez Daniel Ramírez Peña del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez ordenó a Bozzo que se entregara en el Penal Estatal de Santiaguito. La conductora contaba con una plazo de 48 horas; sin embargo, al 13 de agosto, no se había presentado. El 12 de agosto, Bozzo presentó un amparo ante un juez federal para suspender la orden de aprehensión. Según su defensa padece de enfisema pulmonar y es una persona de la tercera edad al tener 70 años, por lo que estar en prisión puede poner en riesgo su vida. Sin embargo, como señala Reforma, esto no ha dado ningún resultado.

¿Qué hizo Bozzo?

La semana pasada se dio a conocer que la conductora fue vinculada a prisión preventiva, por la defraudación fiscal por 13 millones de pesos. La presentadora es acusada del delito fiscal conocido como depositaria infiel, ya que vendió una propiedad embargada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que garantizaba el pago de una deuda de más de 13 millones de pesos; al no acreditar su domicilio oficial se le dictó prisión preventiva, puesto que se consideró que podía fugarse. Ayer Alfredo Adame dijo que él contactó al SAT sobre la venta del inmueble. Adame explicó que un día recibió un mensaje de texto donde una mujer decía que compró el departamento de Bozzo; sin embargo, al intentar escriturarlo, descubrieron que estaba embargado por el SAT. Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/ordenan-aprehender-a-bozzo-y-solicitan-ficha-roja/ar2242001?\_ec\_=1 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/18/laura-bozzo-juez-ordena-su-detencion-y-fiscalia-ya-tramita-ficha-roja/

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