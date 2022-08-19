Entre los problemas que identifican los contadores están que la información precargada no coincide las facturas expedidas por el contribuyente El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) in...

Entre los problemas que identifican los contadores están que la información precargada no coincide las facturas expedidas por el contribuyente El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) informó que durante los últimos meses, algunos de sus asociados reportaron problemáticas en la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) respecto del pago de impuestos. De acuerdo con Ramiro Ávalos Martínez, vicepresidente de Fiscal del IMCP, entre las problemáticas detectadas en las declaraciones precargadas en el sistema del SAT se encuentran las siguientes:

No se disminuye la PTU en los pagos provisionales de ISR

El aplicativo de la declaración de personas morales precarga automáticamente el importe de la PTU pagada, de acuerdo con los CFDI de nómina timbrados en mayo de 2022. Esto genera que, cuando la PTU se hubiere pagado con posterioridad a mayo de 2022, la plataforma del SAT no los está disminuyendo en el cálculo de los pagos provisionales del ISR.

No es posible capturar coeficientes de utilidad anteriores a 2021

En la declaración de los pagos provisionales del ISR de las Personas Morales de 2022, no es posible capturar el coeficiente de utilidad de ejercicios anteriores a 2021.

El monto precargado no coincide con las facturas de ingresos expedidos

En los pagos mensuales del ISR de personas morales, el sistema refleja precargado el monto de los ingresos que muestra el aplicativo denominado “Visor de facturas de ingresos del SAT”. Sin embargo, diversos contribuyentes han reportado que esa información no coincide con las facturas de ingresos expedidos.

No permite aplicar el acreditamiento del estímulo de diésel

En la declaración de impuestos de los contribuyentes con actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, no les permite aplicar el acreditamiento del estímulo del diésel. Al respecto, el IMCP le solicitó a la autoridad tributaria que las problemáticas planteadas sean atendidas y resueltas, para el mejoramiento de los procesos de pago de impuestos.