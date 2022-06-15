El fisco mexicano aseguró que cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes incrementó 101.2 por ciento El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que los ingresos tributarios ...

El fisco mexicano aseguró que cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes incrementó 101.2 por ciento El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que los ingresos tributarios incrementaron 3.3 por ciento en términos reales entre enero y mayo de 2022. A través de su cuenta de twitter, la autoridad fiscal dijo que estos ingresos crecieron de 1 billón 576 mil millones de pesos (mmp) a 1 billón 748 mmp a lo largo del periodo estipulado. De acuerdo con las cifras preliminares sobre ingresos del gobierno federal, el SAT aseguró que el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes incrementó 101.2 por ciento. https://twitter.com/satmx/status/1483305569691836418?lang=es

Recaudación de impuestos

La recaudación proveniente delImpuesto sobre Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) incrementó 15.8 por ciento en términos reales, lo que supera de manera preliminar los objetivos de los ingresos estimados por ley para este 2022.

Según el reporte de Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2022, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) son las principales medidas de recaudación para los ingresos tributarios mexicanos.

Tanto el ISR como el IVA forman parte de los ingresos tributarios, que en conjunto representan un monto superior al aprobado, sin contar el Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS) a combustibles. Mostraron un crecimiento del 4.5% respecto a 2021, de acuerdo con Infobae.

La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, emitida por la presidencia, estimó que durante el año en curso el ISR alcance 2 billones 73 mil 493.5 millones de pesos (mdp).

Asimismo, el estimado para el IVA sería de 1 billón 213 mil 777 mp, cifra cercana al reportado por las autoridades del SAT.

Sin embargo, informa Contraréplica, las cifras preliminares del gobierno destacaron que los primeros meses de 2022 superaron lo establecido en la Ley de Ingresos, gracias al cumplimiento de recaudación.