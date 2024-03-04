La autoridad fiscal indicó que el costo de la recaudación pasó de 34 centavos en 2019 a 32 centavos en 2022, lo que implicó una reducción de cuatro centavos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente informó que en 2023 el costo por recaudación tributaria fue de 28 centavos por cada 100 pesos recaudados, el nivel más bajo de los últimos cinco años. La autoridad fiscal indicó que el costo de la recaudación pasó de 34 centavos en 2019 a 32 centavos en 2022, lo que implicó una reducción de cuatro centavos. Lo anterior es el resultado del incremento de los ingresos tributarios que, de enero a diciembre de 2023, alcanzaron 4 billones 517 mil 730 millones de pesos, aunado al esfuerzo de austeridad, que permitió hacer más eficiente el gasto público que se invierte en el proceso de recaudación. De acuerdo con el SAT, la eficiencia en el gasto público también se vio reflejada en el indicador de la rentabilidad promedio de la fiscalización, el cual se refiere a los ingresos obtenidos por cada peso invertido en la fiscalización y que al cierre de 2023 fue de 147.2 pesos recuperados por cada peso invertido. En este contexto, la autoridad fiscal afirmó que gracias a estas acciones de fiscalización se ha logrado modificar la cultura de pagos de los contribuyentes, quienes han optado por cumplir de manera voluntaria, en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales. Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 27 de febrero de 2024.