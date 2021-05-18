Luego de que se desactivó al principal grupo criminal de defraudación por medio del outsourcing, la PFF inició querellas en contra de las empresas que recurrieron a este servicio.

Luego de que se desactivó al principal grupo criminal de defraudación por medio del outsourcing, la PFF inició querellas en contra de las empresas que recurrieron a este servicio.

En febrero de 2021, un juez giró una orden de aprehensión contra Raúl Beyruti, quien es fundador y presidente de GINgroup y es conocido como el “rey del outsourcing“. Se le acusa de lavado de dinero y delincuencia organizada. La orden de aprehensión surgió de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que presume que hay recursos no reportados al Servicio de Administración Tributaria (SAT) del orden de los 34,000 millones de pesos (mdp), correspondientes a 92 empresas de outsourcing, incluyendo a GINgroup.

Inician querellas contra empresas que contrataron outsourcing ilegal

De acuerdo con una nota publicada por El Universal, luego de que se desactivó al principal grupo criminal de defraudación por medio del outsourcing, con 15 órdenes de aprehensión y gente en la cárcel, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) inició querellas en contra de las empresas que recurrieron a este servicio. “Nosotros estamos iniciando querellas también contra los que consumieron el producto, contra los que dejaron de pagar las contribuciones, con objeto de que paguen las contribuciones y si no las pagan, van a tener una sanción privativa de la libertad”, advirtió el titular de la PFF, Carlos Romero Aranda. El periódico informó que el funcionario participó en un conversatorio sobre outsourcing, organizado por el programa de posgrado en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el evento, el titular de la PFF expuso parte del trabajo realizado para combatir prácticas ilegales de outsourcing, que comenzaron a proliferar desde el 2012, y afirmó que van por el camino correcto.

Con información de El Universal.

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/inician-querellas-contra-empresas-que-contrataron-servicios-del-rey-del-outsourcing

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