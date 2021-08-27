La Procuraduría Fiscal prepara denuncias contra 100 contribuyentes que compraron facturas. A mediados del año pasado, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), anunció que se present...

La Procuraduría Fiscal prepara denuncias contra 100 contribuyentes que compraron facturas. A mediados del año pasado, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), anunció que se presentará el primer paquete de denuncias contra 43 factureras. De acuerdo con Buenrostro, estas 43 empresas están relacionadas, lo que significa que comparten asimilados, representantes legales y accionistas. En total, las 43 empresas comparten 244 clientes. Por último, la mayoría de estas empresas se encuentran en el área de servicios, ya que en ella es más difícil comprobar las operaciones inexistentes. Esta red simuló operaciones por 93 mil millones de pesos. Esto se deriva en pérdidas de 24 mil millones de pesos en impuesto sobre la renta (ISR), y de 11 mil millones de pesos en impuesto al valor agregado (IVA). En total, dejaron de pagar 55 mil millones de pesos en contribuciones totales durante el sexenio anterior.

Van por los que compraron las facturas

Ahora, la Procuraduría Fiscal está preparando las denuncias contra los 100 clientes más importantes de esta red.

El titular de la Procuraduría, Carlos Romero Aranda, explicó en su participación en el 4° Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo que estas acciones se derivan de la reforma penal fiscal. Por esta reforma, la defraudación fiscal y el lavado de dinero pueden castigarse como delincuencia organizada.

Romero Aranda explicó que en algunos casos, las factureras contactaban a familiares de personas con enfermedades terminales para que los enfermos prestaran su nombre a las empresas. Así, lograban esconder el dinero para luego lavarlo.

Por último, Romero Aranda señaló que gracias a esta reforma se mantuvo el ingreso tributario durante 2020. El año pasado hubo una gran caída económica en el país debido a la pandemia. Sin embargo, la reforma penal fiscal ayudó a recaudar 170 mil millones de pesos más que en 2019, de acuerdo con el funcionario.

Con información de Expansión y El Economista https://expansion.mx/economia/2021/08/26/procuraduria-fiscal-contribuyentes-compran-facturas-falsas https://www.eleconomista.com.mx/economia/Procuraduria-Fiscal-alista-denuncias-contra-100-grandes-clientes-de-43-factureras-20210826-0068.html

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