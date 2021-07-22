El Instituto de Contadores expuso algunos temas que serán contemplados en una propuesta de reforma fiscal 2022. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, recientemente expuso algunos cambios que se presentarán como parte de la miscelánea fiscal en septiembre, junto con el Paquete Económico del 2022. A menos de dos meses de conocer el Paquete Económico para 2022, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) indicó que se deben realizar una serie de análisis técnicos con relación a algunos planteamientos considerados importantes. De acuerdo con la presidenta del IMCP, Diamantina Perales Flores, algunos aspectos a considerar de una reforma fiscal para 2022 son los siguientes:

Aspectos a considerar para los cambios fiscales 2022

La tasa marginal máxima del Impuesto sobre la Renta (ISR) en México es del 35%, mientras que en países como Canadá, Israel o Japón es de entre el 50% y el 60%. Sin embargo, para pagar dicha tasa máxima, en México tendría que ganarse 26 veces el salario medio (10 mil 968 pesos al mes), cuando en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sólo tiene que ganarse entre 10 y 20 veces el salario medio para alcanzar la tasa máxima.

Disminuir la tasa del ISR corporativo

Entre las propuestas más relevantes recabadas por el Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República, se encuentra la de revisar la tasa de ISR a personas morales, debido a que supera la tasa promedio de los países de la OCDE del 24%. En este contexto, el IMCP considera que es importante disminuir la tasa de ISR corporativo y autorizar la deducibilidad completa de prestaciones de previsión social, entre otros estímulos necesarios para la reactivación económica de las empresas.

Establecer impuesto a las grandes fortunas

Con relación a la posibilidad de establecer un impuesto al patrimonio, también conocido como “impuesto a las grandes fortunas”, bajo dos posibles escenarios. Primero, el imponer una tasa general del 1% sobre el patrimonio neto de las personas que tengan un patrimonio de 20 millones de pesos o más (exentándose la cantidad de 19.9 millones de pesos); y como segunda opción, un esquema progresivo, partiendo de la tasa del 1% para patrimonios de entre 20 y 49.9 millones; 1.5% para patrimonios de entre 50 y 69.9 millones; y del 2% para patrimonios de 70 millones en adelante (se proyecta una recaudación por estos impuestos de entre el 0.21 y 0.28 del PIB).

Analizar el impuesto global a las multinacionales

El IBD, también hace referencia al acuerdo publicado en el mes de julio de 2021 por la OCDE, para actualizar —para 2023— el sistema fiscal internacional en el marco de la economía globalizada y digital; esto para establecer un impuesto mínimo a las empresas multinacionales. En este tema, como IMCP consideramos que es necesario analizar con detenimiento dicho acuerdo, ya que el esquema de imposición de éste, contempla una distribución inequitativa de los ingresos de estas empresas, por beneficiar mayormente a las grandes economías donde el consumo es mayor.

Reducción exenciones del IVA

El IMCP propone el incremento a la base del Impuesto al Valor Agregado (IVA) mediante la reducción de exenciones. Autores como Carlos Tello coinciden en que no es viable un aumento en la tasa general del 16%, pero sí aumentar la base gravable mediante la eliminación de varios tratamientos especiales contemplados en la Ley del IVA, con excepción de la tasa cero aplicable a alimentos y medicamentos. El BBVA Research considera una eliminación casi total de la tasa cero del IVA, exceptuando la aplicable a alimentos, y aún siendo necesario revisar los alimentos que se sujetan a este tratamiento fiscal. Esto se debe a que existen algunos alimentos que son consumidos casi exclusivamente por familias de ingresos altos, sin que paguen IVA, cuando dicho beneficio debería aplicarse sólo a ciertos alimentos de la canasta básica. En la conferencia de prensa de julio del IMCP, Perales Flores adelantó que estos y otros temas serán contemplados en una propuesta de reforma fiscal para 2022. Dicha propuesta la está elaborando el IMCP, de manera conjunta con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).

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