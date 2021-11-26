La autoridad fiscal implementó modificaciones a dos catálogos del CFDI, que entrarán en vigor el 26 de noviembre de 2021. El 23 de noviembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó ...

La autoridad fiscal implementó modificaciones a dos catálogos del CFDI, que entrarán en vigor el 26 de noviembre de 2021. El 23 de noviembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una actualización a los catálogos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, la actualización en esa ocasión es a los siguientes catálogos:

c_NumPedimentoAduana, que contiene el catálogo de números de pedimento operados

c_PatenteAduanal, que contiene el catálogo de patentes aduanales

Incorporación de patentes

El artículo indica que el primer catálogo se actualiza a la versión 93.0, en la cual se incorporan 13 patentes que entrarán en vigor el 26 de noviembre de 2021:

c_Aduana Patente Ejercicio Cantidad Fecha inicio de vigencia 07 6071 2021 999999 26-11-21 16 3951 2021 999999 26-11-21 20 1838 2021 999999 26-11-21 23 1720 2021 999999 26-11-21 24 1653 2021 999999 26-11-21 24 1825 2021 999999 26-11-21 24 1862 2021 999999 26-11-21 48 1766 2021 999999 26-11-21 48 3996 2021 999999 26-11-21 52 1857 2021 999999 26-11-21 64 1550 2021 999999 26-11-21 80 1862 2021 999999 26-11-21 83 1859 2021 999999 26-11-21

Mientras que el segundo catálogo se actualiza a la versión 70.0. Las patentes aduanales adicionadas al catálogo de patentes aduanales desde la última revisión son las siguientes:

c_PatenteAduanal Fecha inicio de vigencia 1720 07/11/2019

Estas patentes se actualizan con inicio de vigencia como se indica en la columna correspondiente.

Con información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/16597

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