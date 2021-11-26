La autoridad fiscal implementó modificaciones a dos catálogos del CFDI, que entrarán en vigor el 26 de noviembre de 2021. El 23 de noviembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una actualización a los catálogos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, la actualización en esa ocasión es a los siguientes catálogos:
c_NumPedimentoAduana, que contiene el catálogo de números de pedimento operados
c_PatenteAduanal, que contiene el catálogo de patentes aduanales
Incorporación de patentes
El artículo indica que el primer catálogo se actualiza a la versión 93.0, en la cual se incorporan 13 patentes que entrarán en vigor el 26 de noviembre de 2021:
|c_Aduana
|Patente
|Ejercicio
|Cantidad
|Fecha inicio de vigencia
|07
|6071
|2021
|999999
|26-11-21
|16
|3951
|2021
|999999
|26-11-21
|20
|1838
|2021
|999999
|26-11-21
|23
|1720
|2021
|999999
|26-11-21
|24
|1653
|2021
|999999
|26-11-21
|24
|1825
|2021
|999999
|26-11-21
|24
|1862
|2021
|999999
|26-11-21
|48
|1766
|2021
|999999
|26-11-21
|48
|3996
|2021
|999999
|26-11-21
|52
|1857
|2021
|999999
|26-11-21
|64
|1550
|2021
|999999
|26-11-21
|80
|1862
|2021
|999999
|26-11-21
|83
|1859
|2021
|999999
|26-11-21
Mientras que el segundo catálogo se actualiza a la versión 70.0. Las patentes aduanales adicionadas al catálogo de patentes aduanales desde la última revisión son las siguientes:
|c_PatenteAduanal
|Fecha inicio de vigencia
|1720
|07/11/2019
Estas patentes se actualizan con inicio de vigencia como se indica en la columna correspondiente.
- Con información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/16597
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