La autoridad fiscal implementó modificaciones a dos catálogos del CFDI, que entrarán en vigor el 26 de noviembre de 2021. El 23 de noviembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una actualización a los catálogos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, la actualización en esa ocasión es a los siguientes catálogos:

  • c_NumPedimentoAduana, que contiene el catálogo de números de pedimento operados
  • c_PatenteAduanal, que contiene el catálogo de patentes aduanales

Incorporación de patentes

El artículo indica que el primer catálogo se actualiza a la versión 93.0, en la cual se incorporan 13 patentes que entrarán en vigor el 26 de noviembre de 2021:
c_Aduana Patente Ejercicio Cantidad Fecha inicio de vigencia
07 6071 2021 999999 26-11-21
16 3951 2021 999999 26-11-21
20 1838 2021 999999 26-11-21
23 1720 2021 999999 26-11-21
24 1653 2021 999999 26-11-21
24 1825 2021 999999 26-11-21
24 1862 2021 999999 26-11-21
48 1766 2021 999999 26-11-21
48 3996 2021 999999 26-11-21
52 1857 2021 999999 26-11-21
64 1550 2021 999999 26-11-21
80 1862 2021 999999 26-11-21
83 1859 2021 999999 26-11-21

Mientras que el segundo catálogo se actualiza a la versión 70.0. Las patentes aduanales adicionadas al catálogo de patentes aduanales desde la última revisión son las siguientes:
c_PatenteAduanal Fecha inicio de vigencia
1720 07/11/2019

Estas patentes se actualizan con inicio de vigencia como se indica en la columna correspondiente.

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