Una de las posibles consecuencias de que el SAT no arregle el problema con la retención del IVA es que se podría restringir deducción de ISR. Te explicamos por qué. El mundo empresarial está a la e...

Una de las posibles consecuencias de que el SAT no arregle el problema con la retención del IVA es que se podría restringir deducción de ISR. Te explicamos por qué. El mundo empresarial está a la espera de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) resuelva todo el problema sobre la retención del 6& de IVA al outsourcing. La Miscelánea Fiscal del Paquete Económico 2020 incluye una reforma para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) haga frente a la evasión fiscal por outsourcing. Se trata de la modificación del artículo 1-A de la Ley del IVA.

En la primera propuesta, la idea era adicionar una cuarta fracción que obligaría a las personas morales o físicas con actividad empresarial que reciban “servicios de subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo” a retener el IVA. Es decir, en lugar de que la empresa que ofrece el servicio haga la retención, como normalmente ocurre, la debería efectuar la que adquiere el servicio.

Sin embargo, la versión definitiva, aprobada y publicada finalmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tiene modificaciones importantes, como que la retención únicamente será por el 6%. También se eliminó la alusión a los servicios de subcontratación laboral en términos de la LIF, y en su lugar se refiere a servicios en los que se ponga personal a disposición del contratante, “independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual”.

¿Qué pasa con la deducción de ISR?

Para algunos especialistas, esta incertidumbre podría tener consecuencias en la deducción de ISR. Básicamente, existe una posibilidad de que las empresas que no retengan el 6% de IVA tengan problemas al presentar su declaración anual de 2020. Esto podría darse si el SAT reclama a la empresa por no cumplir con la retención de IVA. Debido a esto, la empresa no podría hacer deducciones en el pago de ISR y terminaría pagando más impuestos. Con información de Reforma.

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