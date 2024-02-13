El mandatario dijo que las reformas modificarán artículos antipopulares introducidos durante el "periodo neoliberal" El 5 de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 20 i...

El mandatario dijo que las reformas modificarán artículos antipopulares introducidos durante el "periodo neoliberal" El 5 de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 20 iniciativas de reformas que fueron enviadas al Poder Legislativo a través de la Secretaría de Gobernación. En este contexto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) destacó que la iniciativa número nueve establece lo siguiente: “Penalizar con severidad el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras”. En el marco del aniversario de la Constitución de 1917, dichas reformas buscan establecer derechos constitucionales, fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, justicia, honestidad y austeridad. Al conmemorar el aniversario 107 de la Carta Magna, el mandatario sostuvo que, de ser aprobadas en la actual o en la próxima legislatura, las reformas modificarán artículos antipopulares introducidos durante el periodo neoliberal.