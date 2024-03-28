La respuesta a las solicitudes de información necesarias para la fiscalización ha sido limitada, señalaron consejeros electorales Las consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey y Dania Ravel, han señalado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como entidades que representan un desafío para la eficacia de las labores de fiscalización del organismo electoral. A pesar de los esfuerzos por fortalecer la colaboración, la respuesta a las solicitudes de información necesarias para la fiscalización ha sido limitada, especialmente por parte de la UIF y el SAT.

Respuestas Pendientes de la UIF

En 2023, de las 69 solicitudes enviadas a la UIF, solo se obtuvo respuesta a nueve, y de los 13 requerimientos formulados en el año en curso, aún no se ha recibido ninguna respuesta. La esperanza de las consejeras reside en un nuevo convenio firmado con la UIF, que incluye dos anexos, con el objetivo de agilizar el intercambio de información de manera oportuna y conforme a los plazos legales.

Solicitudes de información en 2023

Hasta la fecha, el INE ha realizado 1,882 solicitudes de información a diversas autoridades, con el mayor volumen dirigido a la CNBV (1,792 solicitudes), seguido por el SAT (77 solicitudes) y la UIF (13 solicitudes). La CNBV ha demostrado una respuesta ágil, atendiendo el 95% de las solicitudes entre uno y dos días. Sin embargo, el SAT y la UIF han mostrado retrasos significativos, afectando las operaciones de fiscalización del INE.

La importancia de la información oportuna

La consejera Humphrey expresó su preocupación por las demoras en la respuesta a las solicitudes de información, las cuales pueden obstaculizar las labores de fiscalización del INE. Es crucial que la información requerida se reciba dentro de los plazos establecidos por la normativa para asegurar la efectividad de las revisiones de ingresos, egresos y su correcta aplicación por parte de los sujetos obligados.