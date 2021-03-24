Te explicamos los pasos que tienes que seguir para usar el aplicativo del SAT llamado SAT ID. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó en un comunicado que a partir del 24 de marzo de...

Te explicamos los pasos que tienes que seguir para usar el aplicativo del SAT llamado SAT ID. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó en un comunicado que a partir del 24 de marzo de 2021 las personas físicas podrán obtener su constancia de situación fiscal con Cédula de Identificación Fiscal (CIF) a través de la aplicación SAT ID. La aplicación se puede descargar, sin ningún costo, tanto desde la tienda de aplicaciones de Android como de Apple. El aplicativo también está disponible a través de la siguiente liga. Para usar la herramienta sigue estos pasos:

Ingresa tu RFC, correo electrónico personal y, opcionalmente, tu número de teléfono móvil. Adjunta o capturar la foto de tu identificación oficial vigente con fotografía, por ambos lados. Graba un video de ti pronunciando la frase que la aplicación indique. Asegúrate de que el video sea claro y la frase se escuche correctamente. Firma de manera autógrafa la solicitud de envío de constancia. Conserva la solicitud firmada con el número de folio asignado. Una vez que el trámite sea revisado, recibirás una respuesta en un máximo de cinco días hábiles posteriores a tu solicitud.

Si tienes alguna discapacidad que te impida cumplir con alguno de los pasos anteriores, pide la ayuda de alguna persona. Ésta deberá comentar explicar, durante la grabación del video del paso número tres, la razón por la que te está ayudando. Tanto tú como la otra persona deberán aparecer en el video. Si tienes alguna duda, el SAT pone a tu disposición MarcaSAT, al llamar al 55 627 22 728. Desde Estados Unidos y Canadá marca al (+52) 55 627 22 728.

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