Algunas empresas tienden a discriminar a los candidatos para un puesto de trabajo por su edad, sin tomar en cuenta la experiencia con la que pueden contar. Una investigación de la firma Generation,...

Algunas empresas tienden a discriminar a los candidatos para un puesto de trabajo por su edad, sin tomar en cuenta la experiencia con la que pueden contar. Una investigación de la firma Generation, organización sin fines de lucro que brinda capacitación laboral y apoyo a personas que quieren cambiar de carrera, mostró que las personas de 45 años o más que buscan conseguir un empleo se enfrentan a discriminación laboral. La directora general de Generation, Mona Mourshed, mencionó que "uno de los hallazgos más paradójicos... es lo que dicen los gerentes de contratación sobre los trabajadores mayores (de 45 años y más). Los ven como menos valiosos”. Según esto, los gerentes de algunas empresas mencionan que perciben que solo entre el 15 y 18% de los candidatos de más de 45 años encajan en los roles para el puesto, pero ¿por qué las empresas no contratan a personal de más de 45 años?

Los prejuicios

Una de las razones por las que no se puede contratar a personal mayor de 45 años va de la mano con el prejuicio ligado con la tecnología, ya que esta avanza a pasos agigantados y cada vez se adoptan nuevos avances para implementar en el modelo de trabajo de una empresa, en cuanto a las personas mayores, esto detona en el prejuicio de que son incapaces de adaptarse a nuevos modelos de trabajo, por lo que pueden considerarse “obsoletos”. Otra de las creencias es que una persona mayor no querrá acatar órdenes de su superior siendo este más joven que él o no contará con la misma flexibilidad que alguien de menor edad, como pueden ser factores como movilidad laboral, asumir riesgos o jornadas de trabajo extenuantes. Este prejuicio va ligado con la experiencia, ya que una persona mayor cuenta ya con un amplio historial laboral, es por esto por lo que supondrá un salario más elevado que una persona joven, la cual apenas empieza su vida laboral. Este factor recae en el área de reclutamiento, pues es un gasto mayor para la empresa. No obstante, este sector de la población es visto con más perspectiva y sentido común, así como que pueden ejercer sus actividades con mayor tranquilidad.

Ventajas de contratar personal mayor

De acuerdo con Computrabajo, contratar a personal mayor puede traer muchas ventajas, algunas de estas son:

Cuentan con más conocimiento del trabajo, con esto requerirán de menos tiempo para desempeñarlo, así como una menor supervisión y se adaptan de una forma más rápida al puesto de trabajo.

Tienen una red de contacto muy amplia debido a su larga trayectoria profesional por lo que el networking es una de sus cartas fuertes.

Cuentan con un mayor compromiso con la empresa, ya que cuentan también con una visión de trabajo a largo plazo, así como no contemplan un cambio de trabajo en corto plazo

Tienen muchas ganas de aprender, así como una gran motivación.

Algunos consejos

Estos son algunos consejos que puedes aplicar para encontrar un trabajo:

Se activo en tu búsqueda: Redacta un buen CV, con una buena estructura y personalízalo de cuerdo a la oferta de empleo que deseas.

Redacta un buen CV, con una buena estructura y personalízalo de cuerdo a la oferta de empleo que deseas. Ganas de aprender : Demuestra a los reclutadores que estás motivado y con ganas de aprender nuevas competencias, esto hará que el reclutador confíe en tu capacidad de adaptación.

: Demuestra a los reclutadores que estás motivado y con ganas de aprender nuevas competencias, esto hará que el reclutador confíe en tu capacidad de adaptación. Actualízate constantemente: Hay cursos que te pueden ayudar a mantenerte actualizado, así como aprender nuevas habilidades, algunos de ellos están a precios accesibles e incluso gratuitos.

Hay cursos que te pueden ayudar a mantenerte actualizado, así como aprender nuevas habilidades, algunos de ellos están a precios accesibles e incluso gratuitos. Empresas con tus valores: Puedes utilizar sitios web o redes sociales para saber cómo es la empresa y saber si los valores de esta son compatibles con los tuyos.

Puedes utilizar sitios web o redes sociales para saber cómo es la empresa y saber si los valores de esta son compatibles con los tuyos. No digas tu edad: Tu edad se muestra dentro del CV, no es necesario que la menciones durante la entrevista, así mismo, si te cuestionan sobre tu experiencia céntrate de los últimos trabajos, no es necesario repasar toda tu vida laboral.

Tu edad se muestra dentro del CV, no es necesario que la menciones durante la entrevista, así mismo, si te cuestionan sobre tu experiencia céntrate de los últimos trabajos, no es necesario repasar toda tu vida laboral. Utiliza Linkedin: Esta es una buena herramienta, ya que puedes conseguir contactos con profesionales como tu e incluso mantenerte actualizado participando en grupos.

Esta es una buena herramienta, ya que puedes conseguir contactos con profesionales como tu e incluso mantenerte actualizado participando en grupos. Carta de presentación: Puedes utilizar esta herramienta para demostrar tus ganas de aprender y cómo haces frente a nuevos retos, así como demostrar que tienes un pensamiento moderno.

Puedes utilizar esta herramienta para demostrar tus ganas de aprender y cómo haces frente a nuevos retos, así como demostrar que tienes un pensamiento moderno. Nuevo mercado: Debes de estar abierto a nuevas ofertas o circunstancias como flexibilidad de horarios, jerarquías, nuevas formas de organización e incluso el salario.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.