Si estás considerando comprar una casa, es clave conocer cuáles son los aspectos en los que es necesario fijarse para encontrar el que sea más conveniente y se ajuste mejor a tus necesidades.

Si estás considerando comprar una casa, es clave conocer cuáles son los aspectos en los que es necesario fijarse para encontrar el que sea más conveniente y se ajuste mejor a tus necesidades.

¿En qué fijarse a la hora de elegir un crédito hipotecario?

Tomar un crédito hipotecario puede ser una de las decisiones más importantes en la vida, por lo tanto, es importante que consideres todas las variables relacionadas para así elegir de manera correcta esta herramienta financiera. Se trata de una inversión que involucra un alto monto de dinero y que tendrás que pagar por bastante tiempo, por lo que vale la pena comparar de forma correcta. Entre los principales puntos a considerar para elegir el crédito hipotecario adecuado, se encuentran:

Plazo

A la hora de considerar un crédito debes tomar en cuenta que las instituciones operan con distintos plazos de financiamiento, usualmente entre cinco y veinte años. Dependiendo de tu capacidad de pago, deberás elegir el plazo en el cual tendrás que cancelar tu deuda. Ten en cuenta que entre más largo sea este periodo, mayores serán los intereses que terminarás pagando.

Tasa de interés

Otro de los aspectos esenciales a considerar a la hora de tomar un crédito es la tasa de interés. Deberás analizar qué tipo de tasa te conviene más (puede ser fija o variable) para este compromiso de largo plazo. Si la tasa es fija, entonces no cambiará durante todo el plazo del préstamo; si es variable, puede experimentar ajustes si se modifica la tasa de referencia. La recomendación es asesorarse bien en este punto antes de contratar este financiamiento.

Monto total

Es importante revisar detalladamente cuál será el monto total que pagarás por tu crédito hipotecario. Una cosa es determinar el valor de la propiedad, otra conocer el porcentaje que te prestará la entidad financiera y finalmente, otra cifra distinta surge al calcular el costo total, pues además de lo que abonarás mensualmente de manera fija, debes añadir los intereses y gastos extras.

Costos asociados

Como se indicaba en el punto anterior, aparte del enganche que se suele dar a la hora de solicitar un crédito hipotecario, existen otros costos que se deben asumir en esta operación, como por ejemplo, gastos de investigación, notariales y de avalúo, además de comisiones por administración y seguros, los que podrían significarte una suma importante de dinero.

Seguros

Es normal que los créditos hipotecarios incluyan la toma de distintos seguros, como por ejemplo, de vida, desempleo y daños al inmueble. Algunos de estos seguros tendrás que pagarlos tú mismo, por lo que es importante que averigües con la entidad financiera cuáles serán los costos de estas pólizas para considerarlos en el presupuesto.

Penalizaciones

Una de las recomendaciones a la hora de investigar sobre créditos hipotecarios, es conocer cuáles son las penalizaciones que podrías tener si te llegas a atrasar en alguno de tus pagos. También es bueno saber si te penalizarán por adelantar parte de tus mensualidades o si tienes la posibilidad de prepagar tu crédito. Como puedes ver, elegir un crédito hipotecario de manera correcta no es tan complicado, solo debes averiguar y tomar en cuenta todos los aspectos relacionados con esta herramienta financiera, para así comparar correctamente las distintas alternativas.