Te decimos cómo pedirle a un sistema informático que se mantenga al pendiente de la disponibilidad de citas del SAT. Por lo menos de que empezó la pandemia de COVID-19 en marzo del año pasado, las ...

Te decimos cómo pedirle a un sistema informático que se mantenga al pendiente de la disponibilidad de citas del SAT. Por lo menos de que empezó la pandemia de COVID-19 en marzo del año pasado, las citas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) han sufrido de una escasez crónica. Una de las opciones más novedosas para saltarte esta traba y tramitar la tuya es usar la facilidad que el portal Sacarcita ofrece a los contribuyentes interesados en obtener la suya. Según lo dicho por le propio portal de Sacarcita, el método que utilizan es un software programado en Java para checar periódicamente la disponibilidad de citas. En caso de haber una, se aparta automáticamente la primera disponible a nombre del contribuyente que la haya solicitado. Sin embargo, para llenar el captcha se sirven de la ayuda de personas que lo llenan manualmente. A continuación te decimos cómo pedir la tuya del robot de Sacarcita para tramitar la tuya.

1 Entra a su página

Para entrar a la página de Sacarcita sólo tienes que hacer clic en esta liga o introducir la dirección siguiente en tu barra de navegación: https://sacarcita.mx/.

2 Haz clic en "Obtener cita gratis"

El botón lo encontrarás en la esquina superior izquierda.

3 Selecciona el tipo de trámite

A continuación aparecerá un menú en el que se te pedirá que selecciones el tipo de trámite que quieres realizar, la entidad federativa en que lo harás y la oficina del SAT de tu preferencia. Tras seleccionar las opciones de tu elección haz clic en "Siguiente".

4 Introduce tus datos

A continuación deberás introducir tus datos o los del contribuyente a nombre del cual estás pidiendo la cita. Los datos obligatorios son el nombre, el RFC y el correo electrónico. De manera opcional puedes introducir uno o dos números telefónicos.

5 Espera tu cita

Por último deberás aceptar los términos y condiciones, tras lo cual se te indicará que esperes a que se pongan en contacto contigo par agendar tu cita. Si así lo deseas, puedes hacer una aportación monetaria.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.