El Administrador General de Recaudación señaló que en el mar de documentos que tiene el SAT, hay cuestiones conceptuales de facturación que no hacen sentido El 22 de enero de 2024, el Servicio de A...

El Administrador General de Recaudación señaló que en el mar de documentos que tiene el SAT, hay cuestiones conceptuales de facturación que no hacen sentido El 22 de enero de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó su Plan Maestro 2024, en el que destaca la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) para mejorar los procesos de fiscalización. El SAT informó que mediante la implementación de modelos de analítica de grafos y machine learning (aprendizaje automático) hará lo siguiente:

Clasificar a los contribuyentes de riesgo

Identificar redes complejas de elusión y evasión fiscal

Detectar inconsistencias en Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) asociadas con el contrabando y empresas fachada.

El SAT quiere ser más eficaz en los actos de fiscalización

De acuerdo con el titular de la Administración General de Recaudación del SAT, Gari Flores Hernández González, lo que se busca con la Inteligencia Artificial es ser más eficaces en los actos de fiscalización. En entrevista con Milenio, el funcionario explicó cómo utiliza el SAT la inteligencia artificial. Flores Hernández González indicó que en el mar de documentos que tiene el SAT, de pronto hay cuestiones conceptuales de facturación que no hacen sentido.

La Inteligencia Artificial identifica patrones en el mar de información del SAT

“Por ejemplo, tenemos una funeraria facturando venta de bicicletas. Buscar de manera manual dentro de 10 mil facturas del año pasado sería imposible. Entonces, la Inteligencia Artificial nos ayuda a identificar ese tipo de patrones o ese tipo de conceptos que no hacen sentido”, señaló. El administrador general de Recaudación del SAT dijo que después revisan lo que encuentra la Inteligencia Artificial, para poder aprobar la fiscalización, y después el auditor debe ser muy minucioso y llevar un proceso muy pulcro, conforme a los manuales incluso internacionales de fiscalización. Puedes ver la entrevista que le hicieron al funcionario del SAT aquí / Fecha de publicación: enero de 2024.