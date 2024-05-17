El RFC genérico es una herramienta útil para contribuyentes que realizan operaciones con público en general, nacional o extranjero, y no tienen el RFC del receptor Un Comprobante Fiscal Digital por...

El RFC genérico es una herramienta útil para contribuyentes que realizan operaciones con público en general, nacional o extranjero, y no tienen el RFC del receptor Un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de nómina es un documento electrónico que respalda el pago a trabajadores, de salarios y prestaciones, por parte del empleador. Esto incluye los pagos asimilados a salarios. De acuerdo con César Aguilar Aguilar, integrante de la Comisión Fiscal 4 del Colegio de Contadores Públicos de México, a partir del 1 de julio de 2023, el Complemento de Nómina 1.2, del CFDI 4.0, es la única versión válida. Por lo anterior, el experto indica que es obligatorio que el trabajador cuente con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) vigente y actualizado. De lo contrario, no se les puede emitir el recibo de percepciones y retenciones (CFDI de nómina) por concepto de nómina y/o pagos asimilados a salarios. En este contexto, el contador señaló que surge la duda sobre si se puede usar un RFC genérico en el CFDI de nómina.

¿Qué es el RFC genérico y para qué sirve?

El RFC genérico es una herramienta útil para contribuyentes que realizan operaciones con público en general, nacional o extranjero, y no tienen el RFC del receptor:

RFC genérico para nacionales: XAXX010101000

RFC genérico para extranjeros: XEXX010101000.

RFC genérico en CFDI de nómina

El integrante del Colegio de Contadores Públicos de México explicó que la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento, aplicable para la versión 4.0 del CFDI y el complemento de nómina versión 1.2”, señala que se debe registrar la clave del RFC del receptor del comprobante. Sin embargo, aclaró que la misma guía prevé una excepción. En caso de que el trabajador haya fallecido, se debe registrar el RFC genérico XAXX010101000, ingresando el CURP del colaborador fallecido, en el campo “CURP” del nodo: Receptor del Complemento de Nómina.