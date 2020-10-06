No todos ven con buenos ojos las restricciones que la Miscelánea Fiscal 2021 traería a las donatarias autorizadas. Una propuesta de la Miscelánea Fiscal 2021 quiere eliminar la autorización de las ...

No todos ven con buenos ojos las restricciones que la Miscelánea Fiscal 2021 traería a las donatarias autorizadas. Una propuesta de la Miscelánea Fiscal 2021 quiere eliminar la autorización de las donatarias que reciban más del 50% de sus ingresos por actividades no relacionadas con su objeto social. De acuerdo con el Reporte de Donatarias Autorizadas 2019, las donatarias recibieron 200 mil 259 millones de pesos el año pasado. Estos ingresos se pueden dividir en tres conceptos:

• Los vinculados con el objeto social por el que obtuvieron autorización. De aquí, las donatarias obtuvieron 20 mil millones de pesos; es decir, 10%.

• Por donativos, recibieron 47 mil millones de pesos; es decir, 23%.

• El último concepto son ingresos no relacionados con su objeto social. El año pasado esto sumó 132 mil millones de pesos; es decir, 66% del total.

El problema con estos ingresos es que las donatarias necesitan autorización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que las donaciones puedan ser deducidas por sus donantes del pago de ISR.

Limitarán ingresos de las donatarias autorizadas

El punto más importante de la propuesta dice que, el próximo año, las donatarias que obtengan más de 50% de sus ingresos por actividades no relacionadas a su objeto social perderán su autorización para operar. Además, cuando pierdan su autorización, deberán dar todo su patrimonio a otras donatarias. Actualmente, la Ley del ISR dice que estas organizaciones solamente pueden recibir 10% de sus ingresos por actividades no relacionadas a su objeto social. Sin embargo, la ley no dice que pueden perder su autorización si sobrepasan este monto. Según especialistas, algunas donatarias empezaron a ofrecer servicios y a generar ganancias. Por eso, las actividades no relacionadas en muchos casos superan el 50% de ingresos. Por otro lado, la medida quiere combatir la evasión fiscal. De acuerdo con la propuesta, más de dos mil donatarias han recibido recursos de factureras. Por esto, la propuesta establece que todas las compras que realicen las donatarias queden registradas con CFDI.

¿Medida excesiva?

En entrevista con El Financiero, Maribel Trejo Estudillo, presidenta de la Comisión Técnica de Sector Empresa Entidades con Propósitos no Lucrativos, del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo que muchas donatarias podrían perder la autorización del SAT.

Por otro lado, Ariana Martínez, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó en entrevista con El Economista que la idea de la reforma es tener un mejor control de las organizaciones; así como una mejor fiscalización de sus recursos. En este sentido hay que recordar que las donatarias son consideradas actividades vulnerables en lavado de dinero.

Sin embargo, algunos especialistas creen que la medida es excesiva. Por ejemplo, Karla Ortiz Macías, coordinadora del Comité de Derecho Fiscal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade), dijo que actualmente las donatarias están muy bien reguladas. De acuerdo con la especialista, las medidas actuales del SAT son suficientes para detectar evasión fiscal. Por eso, Ortiz Macías considera que las nuevas reformas solamente restringen a las organizaciones.

Con información de El Financiero y El Economista https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-va-en-2021-por-fundaciones-con-actividades-lucrativas https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-SAT-pondra-mas-candados-a-donatarias-el-proximo-ano-20200928-0107.html

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