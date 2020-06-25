Otros funcionarios con los que Herrera ha estado en contacto son: la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín. El día de hoy, el secretar...

Otros funcionarios con los que Herrera ha estado en contacto son: la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín. El día de hoy, el secretario de Hacienda y Crédito Público aseguró haber dado positivo a COVID-19. Dijo que sus síntomas son muy leves y que continuaría trabajando desde su casa. Durante los últimos días, el secretario ha estado en contacto con funcionarios de alto nivel y periodistas. Destaca que, hace tres días, el lunes 22 de junio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció algunos cambios en el gabinete vía redes sociales. En el video, el presidente está junto al secretario de Hacienda y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Se observa que los participantes no usan equipo protector como cubrebocas o mascarillas ni guardan la distancia recomendada por las autoridades sanitarias.

Anuncio un cambio o enroque, pero obviamente republicano: la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez Maury, ocupará la dirección del Banco del Bienestar y Rabindranath Salazar, actual director de dicho banco, será el nuevo subsecretario de Gobernación. pic.twitter.com/By7u7mBp7t — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 22, 2020

Basándonos en la actividad reportada por Herrera en Twitter, observamos que durante la última semana el titular de la SHCP ha estado en proximidad física con otros funcionarios de alto nivel y periodistas. En un evento celebrado el 18 de junio, hace siete días, Herrera también se reunió con el presidente. Otros asistentes son el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán y el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad.

Ayer acompañé a @lopezobrador_, @omarfayad y @emoctezumab en San Agustín Tlaxiaca, #Hidalgo, para revisar los avances del programa #LaEscuelaEsNuestra. Este programa realiza transferencias directas para que padres de familia y consejos escolares rehabiliten las escuelas. pic.twitter.com/iC7lzovJ9f — Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) June 19, 2020

También estuvo en La Octava Digital, en el programa de los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela el martes 23 de junio. El mismo día asistió a la conferencia vespertina sobre los créditos que está otorgando el gobierno federal en el contexto de la pandemia, en la que estaba la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín.

La economía #digital se ha vuelto muy relevante en el mundo. Ayer en la conferencia vespertina de créditos expuse las razones por las que es importante gravar adecuadamente a este sector y qué mecanismo implementamos en el @GobiernoMX para hacerlo. pic.twitter.com/8NV3vj5Oc2 — Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) June 24, 2020

Ayer estuvo en el noticiero Despierta, con los periodistas Danielle Dithurbide y Enrique Campos.

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