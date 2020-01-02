En 2020 veremos que aumentarán precios de la tenencia, bebidas alcohólicas y cigarros. En 2020 veremos que aumentarán los precios en varios productos como cigarros, bebidas alcohólicas, refrescos, ...

En 2020 veremos que aumentarán precios de la tenencia, bebidas alcohólicas y cigarros. En 2020 veremos que aumentarán los precios en varios productos como cigarros, bebidas alcohólicas, refrescos, entre otros. En algunos productos, los aumentos aplicarán para todo el país. En otros, solamente veremos cambios en la Ciudad de México y en el Estado de México.

Aumentos en todo el país

Cigarros

El Paquete Económico para 2020 tiene algunas propuestas para mejorar la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de cigarros y refrescos.

Actualmente, la tasa de IEPS de cigarros es de 0.35 pesos por cigarro. La nueva propuesta es aumentarla a 0.4980 pesos por cigarro. Con esto, la tasa de las cajetillas pasaría de 7 a 9.96 pesos en total. La idea es que, como no se ha incrementado desde 2011, el nuevo aumento tomará en cuenta la inflación de los últimos ocho años. Además, proponen que se actualice cada año para seguir con la inflación. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (2016-2017), 17.6% de la población consume tabaco activamente; es decir, casi 15 millones de personas.

Refrescos

Por el otro lado está la tasa de 1.17 pesos por litro de refresco.La nueva propuesta es aumentarla a 1.2705 pesos por litro. Al igual que en el caso de los cigarros, Hacienda quiere actualizar la tasa para mitigar los efectos inflacionarios. Por otro lado, también quieren que la tasa se actualice cada año. Las leyes actuales dicen que se debe ajustar cuando la inflación acumule un avance de 10%.

Gasolinas

El 24 de diciembre fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las cuotas actualizadas que se cobrarán por concepto de IEPS a diversos combustibles y que entrarán en vigor el 1 de enero de 2020. Las siguientes cuotas son las mencionadas en el artículo 2, fracción I, inciso D de la Ley del IEPS:

Gasolina menor a 91 octanos (Magna): 4.95 pesos por litro

Gasolina mayor a 91 octanos (Premium): 4.18 pesos por litro

Diésel: 5.44 pesos por litro

Combustibles no fósiles: 4.18 pesos por litro

Adicionalmente incrementaron las siguientes cuotas sobre los mismos productos. En este caso se refiere a las cuotas que se mencionan en el artículo 2-A, fracciones I, II y III de la misma ley:

Gasolina menor a 91 octanos (Magna): 43.69 centavos por litro

Gasolina mayor a 91 octano (Premium): 53.31 centavos por litro

Diésel: 36.26

Aumentos en la CDMX

Tenencia

En primer lugar está la tenencia. En 2019, el impuesto sobre tenencia para vehículos de uso particular de hasta 15 pasajeros de modelos anteriores a 2002 iba de 363 pesos a 1358 pesos. En 2020, el mínimo será de 377 pesos y el máximo será de 1,409 pesos.

Bebidas alcohólicas

También aumentarán los precios de las bebidas alcohólicas. El Código Fiscal de la CDMX aumentó un impuesto de 4.5% a las bebidas vendidas al público en general. Este aumento se dará a bebidas con entre 3 y hasta 55 grados de alcohol, excepto por la cerveza, el aguamiel y productos derivados de su fermentación.

Apuestas

En las apuestas se aplicará un cobro del 10% de los montos totales que se gasten en los juegos.

Servicios de hospedaje

Por último, habrá una tasa de 3.5% al valor total recaudado por servicios de hospedaje. En el caso de aplicaciones como Airbnb, la tasa será de 5%. Estos aumentos serán pagados por la persona que contrata el servicio.

Con información de El Financiero.

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