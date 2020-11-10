De enero a septiembre de este año, se registraron menos de la mitad de los juicios fiscales que en el mismo periodo de 2019. De enero a septiembre de 2020, se llevaron a cabo a 8 mil juicios fiscal...

De enero a septiembre de este año, se registraron menos de la mitad de los juicios fiscales que en el mismo periodo de 2019. De enero a septiembre de 2020, se llevaron a cabo a 8 mil juicios fiscales entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y contribuyentes. Esto representa menos de la mitad de los 17 mil que se registraron en el mismo periodo de 2019; además, también es mucho menor que el promedio registrado en los últimos cinco años. Esta falta de juicios se debe a la contingencia sanitaria y al cierre de oficinas y tribunales. Debido a la pandemia, varias instituciones en todo el país suspendieron actividades. Entre ellas se encuentran algunas como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Estas instituciones regresaron a operar desde el pasado 3 de agosto. El problema, según algunos especialistas, es que el retraso llevará a saturaciones en el sistema y a mayores costos por actualizaciones de créditos. En entrevista con Reforma, Ricardo Martín González, socio de la firma Martín, Isla & Pickering Abogados, dijo que en el TFJA, por ejemplo, hay menos personal que antes. Según el especialista, esto ha afectado dos puntos principales:

Las admisiones de demanda. Este proceso, que antes tardaba entre dos y tres semanas, ahora tarda más de cinco meses.

Las notificaciones de la autoridad.

Estos dos trámites son esenciales; sin ellos, el número de juicios ha disminuido drásticamente. Además, actualmente solo se puede entrar en los tribunales con cita; por esto, los abogados no han podido presionar a la autoridad para que avance rápidamente. El problema para los contribuyentes es claro: no tienen acceso a medios de defensa. De acuerdo con el especialista, esto significa que el SAT puede ejecutar los créditos fiscales aunque estén en proceso de ser impugnados. Esto puede ir desde pagos y multas hasta el embargo de bienes.

Se podrían elevar los costos para las empresas

También existe la posibilidad de que la apertura de tribunales aumente los costos para las empresas que quieran impugnar créditos fiscales. Como explicó en entrevista con *Reforma,*Alberto Vela Peón, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, las contribuciones se actualizan y con el tiempo que pasa aumenta el valor del crédito fiscal en actualizaciones y recargos. Con información de Reforma https://www.reforma.com/retrasan-juicios-fiscales/gr/ar2067577?md5=ee8eea1a179acce01224a52380b5ff24&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor

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